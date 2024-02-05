الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النمور» يكسب تجربة «الفهود»

«النمور» يكسب تجربة «الفهود»
6 فبراير 2024 00:58

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
الشارقة والوصل يتوجان بزوجي الشباب والأشبال للطاولة
«فارق الهدف» يشعل عودة دوري «أقوياء اليد»

حقق اتحاد كلباء الفوز على الوصل 1-0، بهدف سجله فيليب كيش في التجربة الأخيرة للفريق قبل استئناف المسابقات.
وبدأ الجهاز الفني لـ «النمور» فور نهاية الودية أمام «الفهود» الاستعداد للقاء العين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، وهو من اللقاءات المهمة للفريق بعد فترة إعداد داخلي أثناء فترة التوقف الحالية بسبب منافسات كأس أمم آسيا المقامة في قطر. 
ويسعى الجهاز الطبي للفريق بشكل مكثف لاستعادة المهاجم الشاب سلطان عادل محمد، الذي تعرض لإصابة في صفوف منتخبنا الوطني أثناء المشاركة الآسيوية، وتحتاج إصابته لفترة وربما يكون جاهزاً للقاء أو اللقاء التالي له أمام خورفكان في ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين. 
ويعمل مجيدي على تعويض غياب محتمل للإيراني مهدي قائدي، الذي يخوض مع منتخب بلاده النهائيات الآسيوية، ووصل إلى نصف النهائي، وفي حال الوصول للنهائي سيغيب عن اللقاء المهم أمام العين.
يذكر أن «النمور» خاض عدداً من المباريات الودية في فترة التوقف، وجدد عقد الثنائي دانييل بيسا وفيليب كيس من أجل دعم استقرار الفريق الفني والحفاظ على أفضل اللاعبين الموجودين حالياً في التشكيلة الأساسية.

اتحاد كلباء
الوصل
المباريات الودية
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©