«النمور» يكسب تجربة «الفهود»

فيصل النقبي (كلباء)

حقق اتحاد كلباء الفوز على الوصل 1-0، بهدف سجله فيليب كيش في التجربة الأخيرة للفريق قبل استئناف المسابقات.

وبدأ الجهاز الفني لـ «النمور» فور نهاية الودية أمام «الفهود» الاستعداد للقاء العين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل، وهو من اللقاءات المهمة للفريق بعد فترة إعداد داخلي أثناء فترة التوقف الحالية بسبب منافسات كأس أمم آسيا المقامة في قطر.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بشكل مكثف لاستعادة المهاجم الشاب سلطان عادل محمد، الذي تعرض لإصابة في صفوف منتخبنا الوطني أثناء المشاركة الآسيوية، وتحتاج إصابته لفترة وربما يكون جاهزاً للقاء أو اللقاء التالي له أمام خورفكان في ختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعمل مجيدي على تعويض غياب محتمل للإيراني مهدي قائدي، الذي يخوض مع منتخب بلاده النهائيات الآسيوية، ووصل إلى نصف النهائي، وفي حال الوصول للنهائي سيغيب عن اللقاء المهم أمام العين.

يذكر أن «النمور» خاض عدداً من المباريات الودية في فترة التوقف، وجدد عقد الثنائي دانييل بيسا وفيليب كيس من أجل دعم استقرار الفريق الفني والحفاظ على أفضل اللاعبين الموجودين حالياً في التشكيلة الأساسية.