«صفقات الميركاتو الشتوي».. 6 أهداف في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

شهدت «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى، والتي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد حضوراً لافتاً لصفقات «الميركاتو الشتوي» من اللاعبين الجدد، الذين نجحوا في تسجيل 6 أهداف بوساطة 6 لاعبين من أصل 13 لاعباً سجلوا ظهورهم الأول بقمصان فرقهم الحالية.

وشهدت مواجهة دبا أمام ضيفه الذيد 2-2 تسجيل هدفين عن طريق لاعبين جدد، بعدما تقدم الضيوف بهدفي السويسري دافيد مارياني لاعب اتحاد كلباء السابق في مباراته الأولى بالدقيقة 30، فيما أضاف محمد الحمادي الثاني في الدقيقة 50، وأدرك «النواخذة» التعادل في المرتين بفضل هدفي الجامبي الفوسيني جاساما، الذي خاض مباراته الأولى بقميص دبا قادماً من مصفوت في الدقيقة 42، والمدافع بيدرو هنرقو في الدقيقة 86.

وضمت قائمة مسجلي الأهداف في «الجولة 19» من صفقات «الميركاتو الشتوي»، الثنائي محمد فكري وبرونو لويز لاعبي مصفوت في مباراة فريقهما أمام التعاون 4-2، وأسهم هدف لاعب الوسط الفنزويلي المقيم أنجيل مونيلا المنتقل للفجيرة قادماً من حتا «الذئاب» في فوز فريقه أمام ضيفه يونايتد 4-2، وأشرك الصربي ماركوف مدرب الفجيرة رباعي «الميركاتو الشتوي» أنجيل موتيلا، والغاني شيخ فانتا ديارا، والغيني علي سوماه، وعبدالله العامري خلال مجريات المباراة.

في المقابل، واصل البرازيلي جيلهيرم ناسيمنتو لاعب وسط الحمرية والمنتقل حديثاً، تألقه في مباراته الثانية على التوالي مع فريقه، حينما سجل هدفه الثاني في الدوري في المواجهة أمام الظفرة 1-1، وكان ناسيمنتو افتتح رصيده التهديفي في ظهوره الأول في المواجهة أمام جلف أف سي في الجولة 18، والتي انتهت بفوز فريقه 2-0.

وسيطرت نتيجة التعادل على 50% من مباريات «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى في أربع مواجهات شملت مسافي والعروبة، ودبا الحصن وجلف يونايتد 0-0، والحمرية والظفرة 1-1، ودبا والذيد 2-2، فيما شهدت بقية المواجهات فوز الفجيرة ويونايتد 2-1، والعربي على جلف أف سي 2-1، فيما تغلب مصفوت على التعاون 4-2، وتفوق سيتي على مضيفه الرمس 2-0.

وبقيت فرق المراكز الثلاث الأولى في واجهة الترتيب على حالها، بعدما رفع العروبة «المتصدر» رصيده إلى 46 نقطة، مقابل 35 لدبا الحصن «الوصيف»، و33 للظفرة الثالث، في الوقت الذي اقتحم فيه «ذئاب الفجيرة» مربع الكبار برصيد 29 نقطة بالفوز المثير على ضيفه يونايتد بهدفين مقابل هدف.

واحتل العربي المركز الخامس برصيد 29 نقطة بفوزه على ضيفه جلف أف سي 2-1، وسجل فاندار فييرا في الدقيقة 10، وجويل إيرنست في الدقيقة 46، لأصحاب الأرض مقابل هدف وحيد للضيوف سجله رسول فافانا في الدقيقة 60.

واكتفى دبا «السادس» بحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 27 بتعادله أمام ضيفه الذيد 2-2، فيما حسم سيتي «قبل الأخير» المواجهة أمام مضيفه الرمس «الأخير» في «صراع القاع» بهدفي خليل حسن في الدقيقة 29، والبديل بوناجن جوي في الدقيقة 88، ورفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط مقابل 6 للرمس الذي بات يواجه شبح الهبوط.



ترتيب فرق الصدارة

1- العروبة 46 نقطة

2- دبا الحصن 35

3- الظفرة 33

4- الفجيرة 29



قائمة مسجلي الأهداف من «صفقات الشتاء»

ألفوسيني جاساما «دبا»

محمد فكري «مصفوت»

برونو لويز «مصفوت»

دافيد مارياني «الذيد»

أنجيل موتيلا «الفجيرة»

جيلهيرم ناسيمنتو «الحمرية»