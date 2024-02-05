الثلاثاء 6 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 فرق في «النسخة 15» لـ«ذهبية البولو»

محمد الحبتور وسعيد حارب خلال المؤتمر الصحفي (الاتحاد)
6 فبراير 2024 00:58

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
دبي تستضيف «دولية مصارعة المحترفين»
محمد بن راشد: علمتني تجارب الحياة بأن الأزمات هي أفضل وقت للتطوير والتفكير خارج المألوف

يقص فريقا غنتوت وذئاب دبي افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الخامسة عشرة، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 6 فرق وبمعدل هانديكاب «20 جول»، وتستكمل الجولة الأولى من البطولة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي أياكس مهرة مع الإمارات والحبتور مع بنجاش. 
وكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وحضره محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات راعي البطولة ووسيم حيدر مدير التسويق والمبيعات بشركة سيراميك رأس الخيمة وسنتياجو مدير البطولة، وناصر امان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وراشد الحبتور ومحمد المر الحريز الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو وعدد من لاعبي الفرق المشاركة. 
وأسفرت القرعة عن الحبتور بطل الكأس الفضية وذئاب دبي وأياكس مهرة في المجموعة الأولى وضمت الثانية فرق الإمارات وبنجاش وغنتوت. 
أكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن كأس دبي الذهبية وصلت إلى مستوى البطولات العالمية الكبيرة بعدما وصلت إلى معدل «20 جول» في تصنيف الهانديكاب وهو ما يجعلها محط أنظار عشاق البولو في العالم، وهو ما يجذب الرعاة والجمهور، وهو ما حدث بالفعل في كأس دبي الفضية التي تابعها الملايين خاصة النهائي ورغم الرياح إلا أن الملعب كان كامل العدد، وهدفنا أن نواصل تطور اللعبة. 
وأضاف أن البطولة تضم لاعبين عالميين ولكنها أيضاً تجمع أفضل نخبة من الخيول، خاصة أنها تلعب الدور الأول في اللعبة، ومن غير خيول جيدة لا يستطيع أي لاعب أن يبرز في اللعبة.
وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «مرور 15 عاماً على البطولة يعد إنجازاً، ويبرهن على أن البطولة تشهد تطوراً رائعاً، ونحن سعداء في مجلس دبي الرياضي بأن نشهد مثل هذا التطور وأن تزخر البطولة بمشاركة هذا الكم من الفرق وهذه الكوكبة من أبرز لاعبي العالم والمحليين، وهي نقلة عالمية تستحق الإشادة». وأضاف: «هذه النقلة العالمية والتطور الرائع خلق لنا اتحاداً قوياً وليس أدل على ذلك سوى نجاح الاتحاد في استضافة بطولة العالم للبولو عام 2026، وهو ما يظهر حجم النقلة النوعية للعبة».

كأس دبي الذهبية للبولو
دبي
نادي الحبتور للبولو
آخر الأخبار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
علوم الدار
برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 21:45
خلال توقيع الاتفاقية (وام)
التعليم والمعرفة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبرم اتفاقية مع المعهد الفرنسي للإسلاميات
اليوم 21:39
من أعمال نصير شمة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
نصير شمة يُطلق معرضه التشكيلي الفردي الأول
اليوم 21:30
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
التعليم والمعرفة
ورش عمل وحوارات ملهمة في «الخط العربي والزخرفة والتذهيب»
اليوم 21:22
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
الرياضة
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
اليوم 21:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©