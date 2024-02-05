6 فرق في «النسخة 15» لـ«ذهبية البولو»

رضا سليم (دبي)

يقص فريقا غنتوت وذئاب دبي افتتاح كأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الخامسة عشرة، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 6 فرق وبمعدل هانديكاب «20 جول»، وتستكمل الجولة الأولى من البطولة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي أياكس مهرة مع الإمارات والحبتور مع بنجاش.

وكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وحضره محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات راعي البطولة ووسيم حيدر مدير التسويق والمبيعات بشركة سيراميك رأس الخيمة وسنتياجو مدير البطولة، وناصر امان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وراشد الحبتور ومحمد المر الحريز الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولو وعدد من لاعبي الفرق المشاركة.

وأسفرت القرعة عن الحبتور بطل الكأس الفضية وذئاب دبي وأياكس مهرة في المجموعة الأولى وضمت الثانية فرق الإمارات وبنجاش وغنتوت.

أكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية أن كأس دبي الذهبية وصلت إلى مستوى البطولات العالمية الكبيرة بعدما وصلت إلى معدل «20 جول» في تصنيف الهانديكاب وهو ما يجعلها محط أنظار عشاق البولو في العالم، وهو ما يجذب الرعاة والجمهور، وهو ما حدث بالفعل في كأس دبي الفضية التي تابعها الملايين خاصة النهائي ورغم الرياح إلا أن الملعب كان كامل العدد، وهدفنا أن نواصل تطور اللعبة.

وأضاف أن البطولة تضم لاعبين عالميين ولكنها أيضاً تجمع أفضل نخبة من الخيول، خاصة أنها تلعب الدور الأول في اللعبة، ومن غير خيول جيدة لا يستطيع أي لاعب أن يبرز في اللعبة.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «مرور 15 عاماً على البطولة يعد إنجازاً، ويبرهن على أن البطولة تشهد تطوراً رائعاً، ونحن سعداء في مجلس دبي الرياضي بأن نشهد مثل هذا التطور وأن تزخر البطولة بمشاركة هذا الكم من الفرق وهذه الكوكبة من أبرز لاعبي العالم والمحليين، وهي نقلة عالمية تستحق الإشادة». وأضاف: «هذه النقلة العالمية والتطور الرائع خلق لنا اتحاداً قوياً وليس أدل على ذلك سوى نجاح الاتحاد في استضافة بطولة العالم للبولو عام 2026، وهو ما يظهر حجم النقلة النوعية للعبة».