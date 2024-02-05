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الرياضة

مهرجان أبوظبي البحري يختتم 11 يوماً من المنافسات

محمد بن سلطان بن خليفة أثناء تتويج إحدى الفائزات (وام)
6 فبراير 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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شهد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ختام مهرجان أبوظبي البحري، الذي نظمه النادي. وأقيم المهرجان لمدة 11 يوماً، وشهد تنظيم 15 بطولة وفعالية بمشاركة كبيرة من الفئات العمرية المختلفة، وتضمن اليوم الختامي سباق الفورمولا-4، الذي حقق المركز الأول فيه أبوبكر المري، وجاء ثانياً سلطان صقر، وثالثاً سالم اليافعي، وذلك بعد منافسة قوية ومثيرة ومشاركة كبيرة.
وكرم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، المسؤولين والشركاء، تقديراً لدورهم في إنجاح أنشطة النادي، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وآنا أرزهانوفا رئيسة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، كما تم تكريم سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الكندي ممثل أبوظبي البحرية، وحميد الهوتي رئيس نادي أبوظبي للرياضات المائية، بالإضافة إلى فرق أبوظبي المختلفة.
وتفقد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، القرية التراثية التي أقيمت على هامش المهرجان. وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على رعايته لمهرجان أبوظبي البحري، وحضوره فعاليات الختام، فضلاً عن اهتمامه ودعمه المتواصل لكل الأنشطة والفعاليات والبطولات التي ينظمها النادي.
وقال إن سباق الفورمولا-4 الذي أقيم في اليوم الختامي، يمثل حضوراً قوياً للرياضات الحديثة في المهرجان، الذي انطلق ببطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، باعتباره إحدى الفعاليات التراثية التقليدية، واستقطب المهرجان الكثير من الأنشطة التي استقطبت أكثر من 6 آلاف مشارك. وأضاف أن المهرجان حقق الهدف الذي أقيم من أجله، بالمشاركة الكبيرة والتنافس القوي في كل البطولات والسباقات التراثية والحديثة، والتنظيم الاحترافي، وهذا يعكس النجاح الكبير للحدث والجهود الهائلة من المنظمين والتميز والإبداع من المشاركين كافة في المسابقات.

محمد بن سلطان بن خليفة
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
نادي أبوظبي البحري
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