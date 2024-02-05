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الرياضة

مهرجان سلطان بن زايد للقدرة.. حسن الحمادي يتصدر الجولة الأولى للسباق الماراثوني

مهرجان سلطان بن زايد للقدرة.. حسن الحمادي يتصدر الجولة الأولى للسباق الماراثوني
6 فبراير 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر الفارس يوسف حسن الحمادي الجولة الأولى لسباق كأس سلطان بن زايد للقدرة «الماراثوني» لمسافة 163.3 كلم المصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم أمس، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة. ويأتي هذا السباق ضمن المهرجان الذي ينظمه اتحاد الفروسية، واشتمل على سباق للإسطبلات الخاصة أقيم يوم الجمعة، وتوجت به الفارسة ليلى المرزوقي، وسباق للسيدات أقيم السبت وظفرت بلقبه الفارسة نورا القبيسي.
وجاء تفوق الحمادي بعد أن قطع المسافة الإجمالية للجولة الأولى على صهوة «فيوريوس الزرياب» لإسطبلات الريف (العجبان)، بزمن وقدره 3:22:13 ساعة، بمعدل سرعة 24.21كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الله يوسف الحمادي على صهوة «اس اي تيريستر» لإسطبلات المغاوير بزمن وقدره 3:29:21 ساعة، وبمعدل سرعة 23.39كلم/ ساعة.
فيما حل في المركز الثالث الفارس عبد الله محمد الحمادي على صهوة الجواد «علي» لإسطبلات الريف (العجبان) بزمن وقدره 3:29:47 ساعة، وبمعدل سرعة 23.34كلم/ ساعة. وأقيمت الجولة الأولى للسباق التي امتدت لمسافة 81.6 كلم، على ثلاث مراحل، بمشاركة 63 فارساً وفارسة، نجح 43 منهم في اجتياز بوابة الفحص البيطري والتأهل للجولة الثانية والأخيرة التي ستقام غداً «الثلاثاء» وتبلغ مسافتها 81.7 كلم. ويقام صباح اليوم بجانب الجولة الأخيرة لسباق الـ 163.3 كلم، سباق آخر ضمن فعاليات المهرجان مخصص للشباب والناشئين لمسافة 101.9 كلم، «نجمة واحدة».

مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
الإمارات
قرية بوذيب العالمية للقدرة
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