«مبادلة أبوظبي».. نقطة مضيئة في الجولة العالمية للتنس

مراد المصري (أبوظبي)

انطلقت، أمس، منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتعتبر واحدة من أبرز البطولات الدولية في روزنامة 2024، على اعتبارها من تصنيف الـ 500 نقطة، وهي التي تشكل نقلة نوعية على صعيد الجولة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بعدما أصبحت المحطة الأولى للموسم في منطقة الشرق الأوسط، والواجهة الأبرز للعبة على صعيد الأسماء الرنانة المشاركة، وقوة التنافس والأجواء العامة للحدث.

ورغم إقامة بطولتين في التوقيت ذاته برومانيا والهند، لكن جميع الأحاديث والأضواء مسلطة على هذا الحدث الذي تعتبره رابطة محترفات التنس الأبرز، وتسلط عليه جل اهتمامها عبر مختلف منصاتها الإعلامية، لنقل تفاصيله لحظة بلحظة، ومواكبة التركيز الكبير عليه.

وتتصدر البطولة المشهد بسبب 5 عوامل رئيسية، بداية مع حقيقة أنها ستكون المرة الأولى التي تظهر فيها نجمة التنس العربية التونسية أنس جابر، في منطقة الشرق الأوسط منذ عامين، بعدما غابت عن المشاركة في بطولات المنطقة العام الماضي بسبب الإصابة، وتتواجد كمصنفة ثانية في البطولة، ويتوقع أن تجذب «وزيرة السعادة» حضوراً جماهيرياً على المدرجات خلال خوضها المنافسات.

ويأتي العامل الثاني في ترقب النجمات الأخريات اللواتي يخضن المنافسات، وعلى رأسهن اليابانية نعومي أوساكا، التي تتواجد ببطاقة دعوة، وهي التي أظهرت مستويات قوية في بطولة أستراليا المفتوحة مؤخراً، وتتطلع المصنفة الأولى عالمياً سابقاً أن تشكل هذه البطولة بوابة لها للصعود مرة أخرى على الساحة العالمية. ويتمثل السبب الثالث، في الجوائز المالية المغرية، حيث تحصل البطلة على مبلغ 142 ألف دولار، وتتدرج الجوائز المالية بداية مع 13.590 ألف دولار لمن تبلغ دور الـ16، و24.910 دولارات في ربع النهائي، و51.205 دولارات في نصف النهائي، و87.665 للوصيفة.

ويبرز السبب الرابع على الصعيد الجماهيري، فالبطولة تقام على ملعب منافسات رائع للغاية، يتيح للجميع متابعة مجريات المواجهات عن قرب، إلى جانب عدم الاكتفاء بالمباريات فقط، ولكن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة في المنطقة المحيطة بالملعب، إلى جانب المرافق المجهزة في قرية البطولة، والتي تناسب جميع أفراد العائلة، وتحفز على ممارسة الرياضة عموماً والتنس على وجه التحديد، في أجواء حافلة بالمتعة تضع الحدث في قلب الفعاليات المقامة حالياً في أبوظبي.

ويتمثل العامل الخامس، في الفعاليات المرافقة التي تقيمها اللجنة المنظمة للاعبات المشاركات، مما يساهم في الترويج لأبرز المعالم السياحية والحضارية في أبوظبي، وبنفس الوقت يمنح اللاعبات المجال للتعرف على أكثر من مجرد المنافسات والملعب فقط، ويقدم الحدث في إطار مميز للجمهور العالمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر استعراض أبوظبي، باعتبارها المدينة الأكثر أمناً للعالم، وهي التي تصدرت هذا المؤشر للعام الثامن على التوالي في يناير الماضي.

وفي أبرز مباريات دور الـ 32 التي أقيمت أمس على ملاعب البطولة في مدينة زايد الرياضية، حققت الرومانية سورانا كيرستا، الفوز على الفرنسية كارولين جارسيا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-7 و6-4 و6-4، وتلتقي في دور الـ 16 مع اليونانية ماريا سكاري، المصنفة الثالثة في البطولة، التي تأهلت مباشرة إلى هذا الدور بحسب القرعة.

فيما تفوقت الأميركية الواعدة أشلين كروجر، البالغة من العمر 19 عاماً، على مواطنتها بيرناردا بيرا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-2، 5-7 و6-3. وحققت البرازيلية بياتريس حداد مايا الفوز على الصينية شي يو وانج، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-2 و7-6.