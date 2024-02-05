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الرياضة

مليحة يشارك في «خليجية اليد»

مليحة يشارك في «خليجية اليد»
6 فبراير 2024 00:58

رضا سليم (دبي) 

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أعلن اتحاد اليد مشاركة فريق مليحة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40 ممثلاً لكرة اليد الإماراتية في البطولة التي يستضيفها العربي القطري خلال الفترة من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل.
وتأتي مشاركة مليحة للمرة الأولى في تاريخه بالبطولات الخليجية بعد اعتذار نادي الشارقة عن عدم المشاركة بصفته بطل كأس رئيس الدولة في نسختها الأخيرة. وأكد ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد، أن الاتحاد خاطب نادي الشارقة، وبعد الاعتذار خاطب بقية أندية اللعبة، ورد نادي مليحة بالموافقة على المشاركة في البطولة.

مليحة
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خليجية اليد
اتحاد اليد
اتحاد كرة اليد
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