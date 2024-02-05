الشارقة والوصل يتوجان بزوجي الشباب والأشبال للطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

توج فريقا الشارقة والنصر على التوالي، بلقبي بطولة الدولة لزوجي الشباب والأشبال، التي أقيمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة 16 لاعباً من أندية الشارقة والنصر والوصل وشباب الأهلي والمدام في «زوجي الشباب»، و16 لاعباً في فئة «زوجي الأشبال» من أندية النصر والوصل والمدام والشارقة ودبا والعروبة. وظفر ثنائي نادي الشارقة ذياب طارق وجاد عادل بجائزة المركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة «زوجي الشباب»، فيما حل ثانياً زميليهما من ذات النادي أحمد سعيد وعلي الدمرداش بحصولهما على المركز الثاني والميداليات الفضية، في المقابل حصل على المركز الثالث والميداليات البرونزية كل من ثنائي النصر علي الحواي و أنيرود بالاجي، وثنائي الوصل عبدالله عيسى وزكريا دافيد.

وشهدت منافسات «زوجي الأشبال» تتويج ثنائي النصر يوسف الحواي وسعيد سالم بالمركز الأول والميداليات الذهبية بفوزهما في النهائي على منافسيهما من نادي الوصل ناصر متعب وراشد سعيد، بينما تقاسم المركز الثالث زوجي المدام محمد وحمدان الكعبي مع ثنائي النصر عبدالله محمد ومنصور سالم. وتوج عبدالرحمن المنهالي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة والمدير المالي للاتحاد الفائزين بنهاية مواجهات النهائي.