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أمير قطر يلتقي ولي عهد عجمان

تميم بن حمد وعمار بن حميد خلال اللقاء (وام)
6 فبراير 2024 01:00

الدوحة (وام)

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التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في «الدوحة»، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان كتارا الدولي للخيل العربية المقام في «الدوحة» حتى 11 فبراير الجاري، بمشاركة 674 جواداً من 27 دولة.
ونقل سمو ولي عهد عجمان إلى صاحب السمو أمير دولة قطر، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة قطر دوام التقدم والرخاء، فيما حمل صاحب السمو أمير دولة قطر، سمو ولي عهد عجمان، أطيب تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التطور والازدهار.
وتطرق اللقاء إلى سباقات جمال الخيول العربية وسبل التنسيق بين الجانبين حول أهمية دعم وتعزيز تلك السباقات محلياً ودولياً، لما لها من أهمية خاصة في توثيق الموروث الخليجي بما يحمله من معان كثيرة لتاريخ وإرث الآباء والأجداد.
حضر اللقاء الشيخ خالد بن حمدان النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري بدولة قطر.

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