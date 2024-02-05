العين والوحدة.. «نهائي مبكر» في كأس رئيس الدولة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أسفرت قرعة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عن مواجهة «ساخنة» بين العين والوحدة في دور الستة عشر من البطولة، وذلك خلال الحفل الذي نظمه اتحاد الكرة بفندق إرث بالعاصمة أبوظبي، بحضور عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام، الأمين العام للاتحاد، وممثلي الأندية الستة عشر المشاركة في البطولة.

وأعلن اتحاد كرة القدم عن شعاره الجديد قبل انطلاق مراسم القرعة، والذي يرمز إلى بوابة الحصن أحد أهم معالم التراث الوطني الأصيل الممزوجة بألوان علم الدولة.

وتقام منافسات دور الستة عشر من كأس رئيس الدولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة؛ ولذلك أُقيمت القرعة لتحديد الأندية التي سوف تقام الملاعب على أرضها، وتقام مباريات هذا الدور أيام 16 و17 و18 فبراير الجاري.