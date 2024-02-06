نصف نهائي آسيا.. «صراع بين الماضي والحاضر»!

سلطان آل علي (دبي)

تستعد المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس آسيا للمواجهات المرتقبة بحثاً عن الوصول إلى النهائي.. المربع الذهبي الذي يضم إيران وكوريا الجنوبية والأردن وقطر يحمل مجموعة من الفوارق لا تتكرر كل نسخة بين منتخبات تسعى لإعادة أمجاد الماضي وأخرى تسعى لكتايته.

ويمثل نصف نهائي كأس آسيا 2023 حالة خاصة على مستوى الظهور والوصول، حيث يشارك منتخب إيران في نصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخ المسابقة وهو الأعلى على الإطلاق.

المنتخب الإيراني تجاوز نصف النهائي 3 مرات فقط بتاريخه، وحقق اللقب فيها 3 مرات، ويعود آخر وصول إلى النهائي في 1976 قبل 48 عاماً، فيما فشل في العبور خلال 6 مرات سابقة، وبالمرتبة الثانية خلف إيران، يأتي منتخب كوريا، الذي يحضر في نصف النهائي للمرة الثامنة بتاريخ المسابقة، وقد استطاع الشمشون الكوري العبور إلى النهائي في 6 مناسبات مختلفة وفشل في 4 فقط.

منتخب كوريا الذي يغيب منذ 63 عاماً عن اللقب، يعود بطموح التتويج والإنجاز.

وعلى الجهة المقابلة تماماً، يشارك منتخب قطر في نصف النهائي للمرة الثانية فقط بتاريخه بعد نسخة 2019 وحينها حقق اللقب، أما الأردن، فهو يفتتح مشاركته الأولى تاريخياً على مستوى نصف النهائي على الإطلاق.

الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا عبر التاريخ:

إيران = 9 مرات

كوريا = 8 مرات

قطر = 2 مرتين

الأردن = 1 مرة