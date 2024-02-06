الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النسور الخضر» يفقد «المُقنّع» في نصف النهائي الأفريقي!

«النسور الخضر» يفقد «المُقنّع» في نصف النهائي الأفريقي!
6 فبراير 2024 10:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، والحاصل على الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2023، لن يكون بمقدوره مشاركة منتخب بلاده في مباراته أمام جنوب أفريقيا غداً الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، إذ أعلن متحدث باسم المنتخب النيجيري في بيان رسمي أن أوسيمين يعاني متاعب في بطنه، وسبقها متاعب عضلية في مباراة أنجولا في الدور ربع النهائي.
ولم يتمكن أوسيمين الملقب بـ «ذو القناع» من السفر مع الفريق إلى مدينة بواكيه، التي تقام عليها المباراة، وبقي في أبيدجان العاصمة لمواصلة العلاج تحت إشراف أحد أعضاء الجهاز الطبي على أمل اللحاق بالمباراة.
ويُعتبر أوسيمين أهم ورقة رابحة في منتخب «النسور الخضر»، الذي سبق وخسر قبل انطلاق البطولة جهود نجمين آخرين هما فيكتور بونيفاس، وعمر صادق، وهاهو في طريقه إلى خسارة نجمه الأول.
ولم يشارك أوسيمين في تدريبات الفريق قبل مغادرة المنتخب لمدينة أبيدجان، وأوضح البيان أن الجهاز الطبي وضعه تحت الملاحظة الدقيقة، وأبقى معه أحد أفراده لمتابعة تطورات حالته، على أمل تحسنه وإمكانية مشاركته في لو جزء من المباراة الحاسمة في تأهل نيجيريا للمباراة النهائية، خاصة أن «النسور الخضر» مرشح قوي للفوز بالبطولة.
جدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين لم يسجل خلال المباريات الخمس التي لعبها منذ بداية البطولة إلا هدفاً واحداً، وصنع هدفاً آخر من الأهداف الستة التي سجلها منتخب بلاده، وكان أوسيمين تعرض للإصابة أيضاً في مباراة أنجولا في الدور ثمن النهائي، وتم تغييره قبل نهاية المباراة بدقائق.

أخبار ذات صلة
جماهير كوت ديفوار: لا نساوي شيئاً.. نحن نتقدم.. نحن نتأهل!
أسطورة الكرة المصرية يبحث عن النجاح مع «الفراعنة»
فيكتور أوسيمين
نيجيريا
كأس أمم أفريقيا
كوت ديفوار
نابولي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©