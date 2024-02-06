«النسور الخضر» يفقد «المُقنّع» في نصف النهائي الأفريقي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي، والحاصل على الكرة الذهبية الأفريقية لعام 2023، لن يكون بمقدوره مشاركة منتخب بلاده في مباراته أمام جنوب أفريقيا غداً الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، إذ أعلن متحدث باسم المنتخب النيجيري في بيان رسمي أن أوسيمين يعاني متاعب في بطنه، وسبقها متاعب عضلية في مباراة أنجولا في الدور ربع النهائي.

ولم يتمكن أوسيمين الملقب بـ «ذو القناع» من السفر مع الفريق إلى مدينة بواكيه، التي تقام عليها المباراة، وبقي في أبيدجان العاصمة لمواصلة العلاج تحت إشراف أحد أعضاء الجهاز الطبي على أمل اللحاق بالمباراة.

ويُعتبر أوسيمين أهم ورقة رابحة في منتخب «النسور الخضر»، الذي سبق وخسر قبل انطلاق البطولة جهود نجمين آخرين هما فيكتور بونيفاس، وعمر صادق، وهاهو في طريقه إلى خسارة نجمه الأول.

ولم يشارك أوسيمين في تدريبات الفريق قبل مغادرة المنتخب لمدينة أبيدجان، وأوضح البيان أن الجهاز الطبي وضعه تحت الملاحظة الدقيقة، وأبقى معه أحد أفراده لمتابعة تطورات حالته، على أمل تحسنه وإمكانية مشاركته في لو جزء من المباراة الحاسمة في تأهل نيجيريا للمباراة النهائية، خاصة أن «النسور الخضر» مرشح قوي للفوز بالبطولة.

جدير بالذكر أن فيكتور أوسيمين لم يسجل خلال المباريات الخمس التي لعبها منذ بداية البطولة إلا هدفاً واحداً، وصنع هدفاً آخر من الأهداف الستة التي سجلها منتخب بلاده، وكان أوسيمين تعرض للإصابة أيضاً في مباراة أنجولا في الدور ثمن النهائي، وتم تغييره قبل نهاية المباراة بدقائق.