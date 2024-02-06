برولي يضم مايور وماركيتي إلى جهاز «الأبيض الأولمبي»

معتصم عبدالله (دبي)

استعان الأوراجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأولمبي، بخدمات مواطنيه مارسيلو مايور مساعداً فنياً، والبروفيسور ماوريسيو ماركيتي مدرباً للياقة البدنية، ضمن الجهاز الفني الجديد لـ «الأبيض الأولمبي»، والذي يدشن مهامه رسمياً مع وصول الطاقم الجديد إلى دبي.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخراً التعاقد مع برولي المدرب السابق لمنتخب الأوراجواي تحت 20 عاماً، والمتوج مع شباب «لا سيليستي» بلقبي بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة 2023، خلفاً للإسباني دينيس دا سيلفا والذي قاد «الأبيض الأولمبي» لنحو ثلاثة أعوام منذ توليه مهمة في مارس 2021، وصولاً إلى قرار إقالته في فبراير 2024.

وعمل الثنائي مارسيلو مايور وموريسيو ماركيتي ضمن الجهاز الفني لمنتخب الأوراجواي تحت 20 عاماً إلى جانب مارسيلو برولي، قبل الانتقال معه إلى تدريب «الأبيض الأولمبي» بعد توقيع الأخير عقداً يمتد لثلاث سنوات.

ومن المنتظر، أن يشمل الجهاز الفني الجديد للأوراجواياني مارسيلو برولي، استمرار سليمان البلوشي في منصب «المدرب المساعد»، بجانب يوسف المنصوري «مدرب الحراس»، إضافة إلى الدكتور عبدالله بارون «طبيب المنتخب»، في انتظار إكمال عقد الجهاز الفني بالتعاقد مع مع «محلل فني»، فيما يشرف على لاعبي «الأبيض الأولمبي» إدارياً سالم اليعقوبي.

ويستهل «الأبيض الأولمبي» مشواره مع مدربه الجديد في مارس المقبل بخوض منافسات «النسخة الخامسة» لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية والمقررة بالسعودية، خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل بالتزامن مع «أيام الفيفا».

وتمثل المشاركة المقترحة حسب الأجندة في بطولة «غرب آسيا» المحطة الأخيرة في إعداد «الأبيض الأولمبي» لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة، خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو 2024 بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي في المجموعة الثانية»الحديدية"، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.