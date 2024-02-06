«الأولمبية الوطنية» تعلن تسمية رؤساء «اللجان الدائمة»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعه بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس المطوّع الأمين العام للجنة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، تسمية رؤساء اللجان الدائمة باللجنة، بواقع 7 لجان مختلفة، بحسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية.

واستهل الحضور الاجتماع بالتأكيد على أهمية الفترة الحالية التي بدأت في العد التنازلي لانطلاق أهم محفل متعدد الرياضات، حين يتنافس ما يزيد عن 10 آلاف رياضي ورياضية من 206 دول، خلال النسخة 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تسمية كل من عبدالعزيز السلمان رئيساً للجنة التخطيط، وناصر التميمي رئيساً للجنة الشؤون الفنية، والدكتور هاشل الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي والسلامة، وقيس الظالعي رئيساً للجنة الموارد المالية والتسويق، ونورة السويدي رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، ومنصور بوعصيبة رئيساً للجنة الرياضة والبيئة، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيساً للجنة فض المنازعات الرياضية.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لعام 2023، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، وميزانية المشاركات للعام ذاته، والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب والتي اختتمت بجانجوون الكورية الجنوبية في الأول من شهر فبراير الجاري؛ وشاركت فيها الدولة للمرة الأولى في تاريخها برياضي ورياضية، ودورة الألعاب الأولمبية بباريس، والنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للصالات والفنون القتالية التي تستضيفها الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة شهر سبتمبر من العام الجاري، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة بتايلاند شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد المجلس كذلك خلال اجتماعه وثيقة سلوكيات وأخلاق المشاركة في البطولات والمناسبات الرياضية، وما تضمنته من التزامات وأحكام وأهداف تتضمن تعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية والتعاون والتشاركية بين كافة ممثلي الوفود والبعثات الرياضية والرسمية، و ترسيخ القيم والأخلاق الرياضية، وتهيئة بيئة رياضية داعمة.

كما اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل فريق عمل النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني برئاسة عبدالعزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وذلك لمتابعة كافة مستجدات المبادرة المجتمعية التي يتم تنظيمها سنوياً، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتخصيص يوم تمارس فيه مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية والترويجية لجميع فئات المجتمع.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أهمية الاستعداد للفترة المقبلة الحافلة بالأحداث، لاسيما وأن العام الجاري هو عام الألعاب الأولمبية الذي يضاعف فيه الرياضيون جهودهم للوصول إلى الجاهزية المنشودة؛ مشيراً إلى أن العمل الأولمبي منظومة متكاملة يمثّل فيها الرياضي العنصر الأبرز، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الأهداف، وتحديد الخطط الهادفة إلى تمكينه وصقل قدراته وخبراته والارتقاء بأدائه؛ ليس على صعيد المنافسات فحسب، بل من خلال بناء شخصيته بما يسهم في تقديم أجيال واعدة رياضياً ومجتمعياً تنافس في كبرى المحافل بثقة واقتدار.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن دولة الإمارات بيئة خصبة ومثالية للتميز والإبداع بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي حددت مسارات واضحة للارتقاء بمستويات الرياضيين وصقل تجاربهم وتطوير مهاراتهم، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير معرباً عن ثقته في تقديم نسخة افتتاحية فريدة من نوعها لدورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تحظى بمتابعة مباشرة ودعم كبير من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ليس خلال الفترة الحالية فحسب، بل منذ إطلاق سموه الفكرة في عام 2016 بتخصيص محفل رياضي للشباب الخليجيين للمرة الأولى؛ بهدف استثمار الطاقات الشابة من أبناء مجلس التعاون، وتخصيص المساحة المناسبة لهم لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم.

من جانبه، حث فارس المطوّع رؤساء اللجان الدائمة الجدد باللجنة الأولمبية الوطنية على تنسيق الجهود والعمل بوتيرة متسارعة؛ توافقاً مع المستجدات المستمرة التي تشهدها الحركة الأولمبية، والسعي نحو تصميم استراتيجيات متطورة وإعداد آليات لحلول مبتكرة، لاسيما أن اللجان تختص كل واحدة منها بجانب أصيل ومهم في دفع وتطوير مجالات العمل الأولمبي التي تشهد تنامياً كبيراً، خلال الفترة الأخيرة على الصعد كافة.