«حادث سير» ينهي موسم تافادوزا مع «النواخذة» في «الأولى»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

تعرض تافادزوا دهليوابو لاعب وسط فرق نادي دبا ب «دوري الدرجة الأولى»، لحادث سير بشارع الطويين دبا، ليخضع بعدها إلى عملية جراحية ناجحة بعد أن كشفت الفحوص الطبية إصابته بكسر في الفخذ، الأمر الذي يعني انتهاء موسم اللاعب صاحب الـ 23 عاماً.

ووصف جمعة العبدولي مدير فريق «النواخذة»، حادث السير الذي تعرض له لاعب وسط دبا بالمروع، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «تسبب حادث اصطدام سيارة اللاعب تافادزوا بشاحنة على طريق الطويين دبا في إصابته بكسر في الفخذ، ليخضع لعملية جراحية وسط اهتمام إدارة وجماهير نادي دبا».

ودعا العبدولي اللاعبين في كل الأندية إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الطريق، وعدم الانشغال بالهواتف وغيرها، وأوضح: «تبقى الإصابات وحوادث السير قضاء وقدراً، قد تحدث لأي شخص، ولكن من المهم ضرورة الحذر، خاصة على الطرق السريعة».

وأودى حادث سير مماثل في مارس 2022، بحياة والدي مدافع دبا الحالي البرازيلي روجر ميندونكا خلال عودتهما من أبوظبي باتجاه دبا، في الوقت الذي تعرض فيه اللاعب لإصابة متوسطة، قبل تعافيه وعودته للمشاركة مع الفريق.

وحرصت جماهير «النواخذة»، خلال مباراة الفريق أمام ضيفه الذيد 2-2 الأحد الماضي، على حمل لافتة بصورة تافادزوا متمنين خلالها عاجل الشفاء للاعب الحاصل مؤخراً على الجنسية الإماراتية كأول لاعب في «دوري الدرجة الأولى».

ودشن تافادزوا مشواره في ملاعب الإمارات بصفوف نادي دبا الحصن على مدار موسمين على التوالي 2019-2020,2020-2021، قبل الانتقال إلى دبا مطلع موسم 2021-2022، حيث يعد الموسم الحالي هو الثالث له مع «النواخذة»، وشارك خلاله في 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

وأكد العبدولي، حرص إدارة نادي دبا برئاسة أحمد سعيد الظنحاني توفير كل مقومات النجاح للفريق، وقال: «نسعى خلال الميركاتو الشتوي لمواصلة دعم الفريق بالتعاقد مع مهاجم أجنبي»، لافتاً إلى قوة المنافسة الشرسة في سباق الصعود للمحترفين من دوري الأولى خلال الموسم الحالي.

وأضاف: «التعاقدات الأخيرة في انطلاق الميركاتو الشتوي أثبتت جدواها ونطمح للأفضل»، وكان دبا تعاقد مع الجامبي الفوسيني جاساما المنتقل من مصفوت، والثنائي المقيم البرازيلي جابريل كوتو والنيجيري فيكتور نوانيري المنتقلين من العروبة.

ويحتل دبا المركز السابع في ترتيب دوري الأولى للموسم الحالي، برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، ويواجه «النواخذة» في مباراته المقبلة ضيفه سيتي صاحب المركز قبل الأخير ضمن الجولة 20 والمقررة السبت المقبل.