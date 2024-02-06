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الرياضة

ميسي يُجدد «الجدل» قبل مواجهة كوبي الياباني!

ميسي يُجدد «الجدل» قبل مواجهة كوبي الياباني!
6 فبراير 2024 11:32

طوكيو (أ ف ب)
قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي إن إصابته «تتحسن»، لكنه لا يضمن أنه سيكون جاهزاً للعب في المباراة الودية لفريقه إنتر ميامي الأميركي ضد فيسيل كوبي الياباني غداً الأربعاء استعداداً للموسم الجديد.
وأوضح ميسي في مؤتمر صحفي رداً على سؤال حول تواجده أمام بطل اليابان: «لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب، لكنني أشعر بتحسن كبير وآمل أن أتمكن من اللعب، اليوم بعد الظهر سنتدرب وسأحاول، لدي شعور جيد مقارنة بما كنت عليه.
وتتزايد الإثارة، استعداداً للمباراة الودية التي ستقام على الاستاد الوطني في طوكيو، حيث تزين ألوان إنتر ميامي الوردية أجزاء من حي شيبويا العصري بالمدينة.
وتتراوح أسعار تذاكر المباراة بين 10 آلاف ين (68 دولاراً)، و200 ألف ين (1346 دولاراً) مع أسعار أعلى لباقات «التجربة الخاصة».
وقبل يومين، أطلق المشجعون الغاضبون في هونج كونج صيحات الاستهجان على ميسي والمالك المشارك للنادي الأميركي النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وطالبوا باسترداد أموالهم في استاد هونج كونج، بسبب عدم مشاركة المتوج بلقب مونديال قطر مع منتخب بلاده.
وبقيَ المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية التي انتهت بفوز فريقه على منتخب من نجوم الدوري في هونج كونج 4-1 الأحد.
وطالبت حكومة هونج كونج بتفسير من منظمي المباراة.
وقال ميسي: «كان من سوء الحظ أنني لم أتمكن من اللعب في هونج كونج، ولسوء الحظ، يحدث هذا في كرة القدم، في أي مباراة يمكن أن يحدث أنك لا تستطيع اللعب، أريد دائماً المشاركة، أريد أن ألعب، خاصة في هذه المباريات التي نسافر فيها بعيداً ويريد الناس مشاهدة مبارياتنا، آمل أن نتمكن من العودة ولعب مباراة في هونج كونج».
وجاءت هذه الضجة بعد دخول ميسي البالغ من العمر 36 عاماً كبديل قبل ست دقائق من نهاية مباراة ميامي السابقة في السعودية الخميس الماضي.
وأوضح «البرغوث»: «لقد لعبت الدقائق التي لعبتها لأرى كيف أشعر، أجريت لاحقاً فحصاً بالرنين المغناطيسي، وتبين أنني مصاب بتورم».

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