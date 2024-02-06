17 فبراير موعداً لانطلاق «بلاي أوف» دوري الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)

اعتمدت لجنة الأحداث الرياضية، باتحاد الطائرة 17 فبراير الجاري موعداً لانطلاق مباريات المرحلة التمهيدية للأدوار الإقصائية «البلاي اوف» في دوري الرجال للكرة الطائرة لموسم 2023- 2024، على ان تقام مباريات «كأس السوبر» 6 أبريل المقبل، و«كأس الإمارات للرجال» في مايو 2024.

وجاء تعديل توقيتات بطولات اتحاد الطائرة للموسم الحالي، بعد الاعتذار الرسمي لنادي بني ياس عن عدم المشاركة في منافسات «النسخة 42» لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، والمقررة، خلال الفترة من 17 إلى 29 فبراير الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وتفتتح مباريات «البلاي أوف» في «دوري الطائرة» السبت 17 فبراير، بمواجهات شباب الأهلي والجزيرة، بني ياس والوصل، العين وحتا، والنصر وعجمان، على أن تُلعب جولة الإياب 21 فبراير الجاري، فيما تقام مرحلة التعادل حال الفوز لكل فريق 24 فبراير، لتنطق بعدها مرحلة النهائيات 2 و9 مارس المقبل، على أن تُلعب «الجولة الفاصلة» حال التعادل 16 من نفس الشهر.

شهد الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطائرة، تصدر شباب الأهلي للترتيب، وحل ثانياً بني ياس، والوصل في المركز الثالث، والجزيرة رابعاً، وشمل بقية الترتيب أندية العين، النصر، عجمان، وحتا، على التوالي.

ويقضي نظام «دوري الرجال» في «الدور الثاني» بلعب الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباريات إقصائية «البلاي أوف»، بحيث يلعب صاحب المركز الأول في الترتيب في الدور الأول مع الرابع مباراتين ذهاب وإياب، والثاني مع الثالث مباراتين ذهاب وإياب، ويلعب الفائزان لتحديد المركزين الأول والثاني، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

في المقابل، تلعب بقية الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس، وحتى الثامن في الدور الأول، والتي تشمل العين والنصر وعجمان وحتا على التوالي مباريات المرحلة الثانية لتحديد الترتيب النهائي للمراكز، حيث يلعب الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع.

«المرحلة التمهيدية»

السبت 17 فبراير 2024: ذهاب

الأربعاء 21 فبراير 2024: إياب

السبت 24 فبراير 2024: مرحلة التعادل «فوز لكل فريق»