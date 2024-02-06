الحصن بـ «الأبيض والذهبي» يزين هوية اتحاد الكرة الجديدة



أبوظبي (وام)

أطلق اتحاد الكرة،، هويته الإعلامية الجديدة، على هامش إجراء مراسم قرعة دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وأعرب محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد عن سعادتهم بإطلاق الهوية الإعلامية الجديدة للاتحاد، والتطوير الذي طرأ عليها بمباركة مجلس الإدارة، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة، ونتمنى التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد مع هذا التطور الجديد.

وأوضح الظاهري، أنه تم استخدام الحصن باللونين الأبيض والذهبي، وهناك دلالات في هذا الشعار، حيث يربط الحصن بلعبة كرة القدم، كما يرتبط الحصن بالشجاعة والتفكير الاستراتيجي والدفاع.

وأضاف أن الأندية على اطلاع بجميع لوائح مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لافتاً إلى أن آلية خروج المغلوب تحمل الكثير من التشويق والإثارة، وسنرى ذلك في المراحل المقبلة، وأشار الظاهري إلى حرص اتحاد الكرة الدائم على التطوير وإقامة الفعاليات المصاحبة على هامش المباريات أو الأحدث الرياضية المتزامنة، وهذه المسابقة تحمل اسماً غالياً على قلوبنا، والجميع يتكاتف على مستوى المؤسسات والمواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه الكأس الغالية، وتقديم أفضل ما لديه.

وعلى صعيد آخر، أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة، جاهزية جميع فرق العمل للقيام بأدوارها بشكل جيد، استعداداً لمونديال الكرة الشاطئية لكرة القدم الذي تستضيفه الدولة مع بدء العد التنازلي لانطلاقة البطولة في نسختها الـ 12، في دبي في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً.

وأشار إلى أنه تبقى من الزمن 5 أيام لتسلم الملعب الذي ستقام عليها المباريات في منطقة دبي للتصميم، والذي تم تشييده في 24 يوماً فقط، وهو رقم قياسي جديد على مستوى المنطقة، ومسابقة كأس العالم للكرة الشاطئية، مؤكداً جاهزية البنية التحتية من مواصلات وفنادق ومطارات، وغيرها.

وقال:«دولة الإمارات، وإمارة دبي دائماً عودتنا على استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى بأفضل المعايير، ونحن مستعدون لوجود العديد من النجوم العالميين لحضور البطولة، إضافة إلى نجوم وعشاق كرة القدم الشاطئية».

وأكد الظاهري أن دوري أدنوك للمحترفين على أعتاب العودة من جديد، بعد فترة التوقف السابقة، بسبب مشاركة المنتخب في نهائيات آسيا لكرة القدم، متمنياً التوفيق لجميع الأندية في الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن مشاركاتها في دوري أبطال آسيا.