الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك: «الكأس الغالية» قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً

حمدان بن مبارك: «الكأس الغالية» قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً
6 فبراير 2024 12:50

دبي (الاتحاد)
أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة أن نتائج قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تُبشر بمنافسات قوية ومثيرة، خاصة أن فرق الأندية تولي هذه البطولة الغالية أولوية في برامجها، وتسعى للتتويج بلقبها، لأنها بطولة لا تقف عند حدود الملعب وزمن المباريات، بل منافسة تهم المجتمع بأسره.
وثمن معالي رئيس الاتحاد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والقيادة الرشيدة للرياضة بكل قطاعاتها، خاصة كرة القدم التي تحظى باهتمام كبير من المجتمع وعشاق الكرة والإعلام.
وقال معاليه: «بعد أن ظهرت نتائج القرعة نأمل أن نرى مستويات فنية عالية تسعد جماهير الكرة الإماراتية، ونحن على ثقة أن مباريات كأس رئيس الدولة ستكون مبهرة بأحداثها وفعاليات جمهورها على المدرجات، وستكون قاعدة انطلاق لمستقبل كروي أكثر تقدماً وتطوراً».
وأضاف معالي رئيس الاتحاد أن كأس رئيس الدولة أصبحت مناسبة اجتماعية تتجلى فيها الروح الوطنية، وتظهر فيها الفعاليات التراثية التي تعبر عن ماضي الإمارات العريق المعزز بقيم الأصالة والتعايش والتسامح.
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير لكل شركاء الاتحاد، مثمناً جهود فريق العمل الذي أخرج القرعة بأبهى حلة، متمنياً التوفيق للفرق المشاركة في أغلى البطولات.
 

أخبار ذات صلة
«أبيض الشاطئية» يهزم المكسيك برباعية
«أبيض الناشئين» يتعادل مع عُمان ودياً
اتحاد الكرة
كأس رئيس الدولة
حمدان بن مبارك
اتحاد الكرة القدم
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©