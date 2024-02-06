فودين يكشف سر عودة السيتي أمام برينتفورد!

لندن (د ب أ)

أشاد فيل فودين بالهدوء والقوة الذهنية والسيطرة التي أظهرها فريقه مانشستر سيتي خلال فوزه 3-1 على مضيفه برينتفورد، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل نيل ومباي هدف التقدم لأصحاب الأرض عكس سير اللعب بعد مرور 21 دقيقة، لكن رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا سجلوا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، حيث سجل فودين بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل فودين هدفه الثاني بضربة رأس، بعد متابعة لعرضية دقيقة من زميله البلجيكي كيفين دي بروين ليسجل هدفه الثاني بالرأس في مسيرته في المسابقة.

ومع بقاء 20 دقيقة في المباراة، تمكن فودين من تأمين النقاط الثلاث بتسحيله الهدف الثالث الرائع، بالتعاون مع زميله المهاجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وقال فيل فودين في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي عقب المباراة: «كنا نعلم بالتهديد الذي يشكلونه وأنهم فريق رائع، كان علينا الاستمرار والرد، وأعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد حقًا، سيطرنا على المباراة بالكامل، أنا مسرور جدًا بنتيجة المباراة».

وأضاف: «ظلنا هادئين، نحن فريق نثق في قدراتنا، هناك مرتفعات وانخفاضات في كرة القدم، لعبنا بشكل جيد للغاية حتى عندما كنا متأخرين 0-1 كان علينا البقاء صبورين».

وواصل: «أغلقوا المساحات ولكننا تحلينا بكثير من الصبر وسيطرنا على المباراة وهو الأمر الرئيسي، كما خلقنا الكثير من الفرص أيضًا، وهو أمر جميل أن نراه».

وتابع: «كان توقيت هدف التعادل مهماً بشكل كبير، لقد جاء في وقت جيد، يمنحك شعوراً جيداً عند الذهاب إلى الشوط الثاني».

وأشار: «أنا سعيد للغاية بالأداء لأنه من الصعب جداً هنا، اعتقدت طوال المباراة أننا نستحق الفوز، كان لدينا الكثير من الفرص وسيطرنا على الكرة، لذلك أنا مسرور حقاً بنتيجة المباراة».

وبفضل ثلاثية فودين، حقق مانشستر سيتي انتصاره التاسع على التوالي في جميع البطولات إن ثلاثية فودين تعني أنه الآن هناك تسعة انتصارات متتالية لمانشستر سيتي في جميع المسابقات علماً بأن الفريق السماوي حصل الآن على 17 نقطة من مواقف التأخر في النتيجة في الدوري هذا الموسم، حيث لا يزال ليفربول حقق ذلك أكثر، بحصوله على 19 نقطة من تلك المواقف، وفقاً لموقع سيتي الرسمي.

يذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بترتيب المسابقة، بفارق نقطتين خلف ليفربول «المتصدر»، علماً بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة ضد برينتفورد أيضاً على ملعب «الاتحاد».