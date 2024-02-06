فتح باب التسجيل بـ «ند الشبا الرياضية» و9 ألعاب في النسخة الـ 11



دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» فتح باب التسجيل في النسخة الـ 11 من الدورة الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن 9 ألعاب هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، الجو جيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، ويتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة.

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية مشاركة الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ومن مختلف المستويات البدنية في كافة البطولات التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أكبر في عدد المشاركين، خاصة مع عودة بطولة تحدي الموانع الشيقة التي ينتظرها الجميع لتحدي قدراتهم البدنية، ومع إضافة بطولة شد الحبل الرياضة التراثية والشعبية التي يقبل عليها الكبار والصغار وتحتاج إلى قوة عضلية وتركيز عالٍ لاستخدام الأسلوب الأمثل للفوز في المنافسات.

ويشارك في بطولة الكرة الطائرة 8 فرق على مجموعتين ويستمر التسجيل حتى 18 مارس، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، فيما يتواصل التسجيل في بطولة البادل حتى يوم 4 مارس المقبل، وذلك ضمن الفئات المحلية والفئات الدولية، وتتضمن الفئات المحلية فئة تصنيف 20 نقطة للرجال، ويسمح بالمشاركة فيها للإماراتيين والمقيمين والزوار ذوي تصنيف محلي ما دون أفضل 30 لاعباً، ولا يسمح بمشاركة المدربين ولاعبي المنتخبات الوطنية، وفئة التصنيف المفتوح 100 نقطة مفتوحة يسمح فيها بالمشاركة لجميع اللاعبين واللاعبين دون تقييد، وفئتي الإماراتيين رجالاً وسيدات، وفئة الناشئين تحت 18 سنة، فيما يسمح في منافسات الفئة الدولية ستار بالمشاركة للرجال فقط من خلال موقع الاتحاد الدولي للبادل.

ويشارك 10 فرق في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة ويستمر التسجيل حتى يوم 12 مارس المقبل، وسيتم توزيع الفرق على مجموعتين حسب القرعة التي تقام يوم 15 مارس، فيما يستمر التسجيل للمشاركة في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى يوم 11 مارس، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق.

ويغلق باب التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً يوم 15 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 19 سنة فما فوق، وذلك ضمن الفئات التالية: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، فئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين.

ويستمر التسجيل للمشاركة في بطولة المبارزة حتى يوم 8 مارس المقبل، ويسمح فيها بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل وخارج الدولة، فيما يغلق باب التسجيل في بطولة شد الحبل يوم 7 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين من داخل الدولة، كما يسمح لكل مؤسسة حكومية بالمشاركة بفريق واحد فقط.

وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين في بطولة الجو جيتسو يوم 14 مارس، ويسمح بالمشاركة في البطولة لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة وخارجها، وتنظم المسابقات بالقرعة بنظام خروج المغلوب كما هو معتمد في بطولات اتحاد اللعبة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ولوائح تحدي الموانع، وبرنامج منافسات الدورة في وقت لاحق.