شهادات على دفتر رياضة النبلاء في «عربية السيدات» بالشارقة

علي معالي (الشارقة)

تتواصل المتعة والإثارة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة عربية.

وأثنت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيس لجنة رياضة المرأة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، على نجاح الحدث وقالت: «شاهدت الروح الرياضية الرائعة بين فتيات العرب، خاصة في منافسات المبارزة في اليوم الختامي الذي شهد التتويج بالذهب والفضة والبرونز، وسط أجواء احتفالية مميزة للغاية».

تابعت: «الملاحظ وجود فتيات صغيرات في السن، وهذا مؤشر إيجابي أن اللعبة بدأت تنتشر بين الفئات الصغيرة والتي سيكون لها مستقبل اللعبة، ما يتطلب من الاتحادات العربية مزيداً من الاهتمام بالفتيات الصغيرات لكي يصبحن بطلات يحملن الأمل نحو بطولات وألقاب قارية ودولية، ما أتمناه أن تكون هناك استدامة ما حدث لكي يكون البناء للمستقبل على أرضية صلبة، والحقيقة أنها منافسة عربية مثيرة وقوية على أرض الإمارة الباسمة، وطموحنا بعد هذه النسخة أن نرتقي إلى المستوى الإقليمي والدولي، والعناصر التي شاهدتها على بساط البطولة وتم تتويجهن يعتبرن مستقبل اللعبة وعلينا أن نهتم بهن ونمنحهن مزيداً من الثقة والتركيز».

ومضت لتؤكد: «رياضة المرأة لابد أن تكون خططها من أعلى الهرم، من اللجان الأولمبية الوطنية، وتكون الخطط مدرجة، مع مزيد من المتابعة مع الاتحادات، وأن يكون هناك تكافؤ فرص بين رياضة المرأة والرجل من ناحية المشاركات الخارجية والمعسكرات، وجرعات التدريب، وأوقاتها، لأن هذه المحصلة الاستراتيجية تضمن التطور والاستدامة».

وعبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، عن سعادته بما شاهده من منافسات ومستوى فني وتنظيم في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وقال: «المستوى الذي رأيته في اليوم الختامي لمنافسات المبارزة جعلني أشعر كثيراً بالتفاؤل بمستقبل ومستوى اللعبة على مستوى السيدات، وأتحدث في هذا المجال من منطق رئاستي للاتحاد العربي، حيث شاهدت منافسات قمة في الأداء تؤكد الارتقاء الذي سارت إليه اللعبة، ومستوى فئة الفتيات أصبح بمهارات رائعة».

أضاف:«هناك أندية وليدة مثلما شاهدنا في سلطنة عمان بعد أن أصبح عمر اللعبة لديهم 4 سنوات و10 أشهر، إضافة إلى المنافسة القوية التي شاهدناها بين فتيات الشارقة لرياضة المرأة والفجيرة للفنون القتالية والشرطة السوري والبسيتين البحريني، وحرصت على متابعة أكبر عدد من المنافسات للوقوف على مستوى الفتيات في هذه الرياضة التي تتطور يوماً بعد الآخر».

وتابع:«القائمون على تنظيم البطولة والمنافسات على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة كانت نموذجية تماماً وبمنتهى الدقة والاحترافية، وهو أمر ليس بغريب أن يكون التنظيم بهذا المستوى الذي أشادت به كل اللجان العربية التي تابعت الأحداث، وهو أمر يجعلني فخوراً كإماراتي بمدى الاحترافية التي أصبحنا عليها ليس فقط في المستوى، بل في التنظيم الراقي».

من جانبها أشادت حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالمستوى الذي ظهرت عليه المبارزة بشكل عام وما سجلته فتيات الشارقة لرياضة المرأة بشكل خاص، قائلة: «حماس ومستوى الفرق المشاركة كان رائعاً على مدار يومين، حيث أظهرت المبارزة تألقها بعد انقطاع 4 سنوات لهذه الدورة التي تفجر الطاقات لدى لاعباتنا العرب، وهناك أندية استطاعت في الوطن العربي أن تضع نفسها في مكانة مرموقة في هذه اللعبة التاريخية».

وقالت حنان المحمود: «تابعت مباريات كرة السلة على صالة نادي البطائح وتشهد سباقاً محموماً بين كل الفرق المشاركة، وكذلك منافسات الكرة الطائرة التي تشهد المتعة والإثارة في خورفكان، وسط أجواء حماسية وجماهيرية أيضاً في كافة الملاعب».

وقالت:«هناك لجنة متخصصة اسمها التطوير وتقييم الأداء، وهي جزء لا يتجزأ من اللجان التنظيمية للدورة، وتقوم بعمل استبيانات من الجميع، لاعبين ووفوداً وجماهير وأجهزة فنية ومتطوعين، لبحث المقترحات والتطوير مستقبلاً».