الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعاون بين «شطرنج الفجيرة» والاتحاد الأوزبكي

تعاون بين «شطرنج الفجيرة» والاتحاد الأوزبكي
6 فبراير 2024 16:00

الفجيرة (الاتحاد) 
بحث نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة واتحاد أوزبكستان للشطرنج سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يسهم في تعزيز المكاسب الشطرنجية لدى الطرفين، وذلك خلال اللقاء الذي حضره الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، وحسان توردياليف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج في مقر النادي بالفجيرة، بحضور محمد عبدالغني سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج.
وتأتي زيارة الوفد الأوزبكي للفجيرة تزامناً مع معسكر تدريبي للاعبي المنتخب الأولمبي الأول حامل لقب أولمبياد الشطرنج 2022، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
واطلع حسان توردياليف على تجربة الفجيرة في تنظيم واستضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، كما اطلع على الشروط والمعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج. 
وبحث الجانبان إمكانية عقد اتفاقية شراكة لتنظيم المعسكرات التدريبية المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة والمشاركة في البطولات الدولية التي تقام في الإمارات وأوزبكستان. 
ورحب الدكتور عبدالله آل بركت بالضيوف، معبراً عن سعادته لنمو السياحة الشطرنجية في الفجيرة وأهمية أن تكون الأندية مصدراً مهماً لها، وبما يسهم في دعم الحركة الشطرنجية والرياضية بشكل عام، واختتم الاجتماع بزيارة لمقر النادي الجديد والذي لا يزال قيد الإنشاء، واطلع حسان توردياليف على الأعمال الأولية للصرح الشطرنجي العالمي.

 

أخبار ذات صلة
الهاشمي تحقق «أول نجاح» في «آسيوية الأثقال»
الهاشمي تُدشن مشوار «الأثقال الإماراتية» في «الآسيوية»
أوزبكستان
نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©