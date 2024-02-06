تعاون بين «شطرنج الفجيرة» والاتحاد الأوزبكي

الفجيرة (الاتحاد)

بحث نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة واتحاد أوزبكستان للشطرنج سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يسهم في تعزيز المكاسب الشطرنجية لدى الطرفين، وذلك خلال اللقاء الذي حضره الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، وحسان توردياليف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج في مقر النادي بالفجيرة، بحضور محمد عبدالغني سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج.

وتأتي زيارة الوفد الأوزبكي للفجيرة تزامناً مع معسكر تدريبي للاعبي المنتخب الأولمبي الأول حامل لقب أولمبياد الشطرنج 2022، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

واطلع حسان توردياليف على تجربة الفجيرة في تنظيم واستضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، كما اطلع على الشروط والمعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج.

وبحث الجانبان إمكانية عقد اتفاقية شراكة لتنظيم المعسكرات التدريبية المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك في المرحلة المقبلة والمشاركة في البطولات الدولية التي تقام في الإمارات وأوزبكستان.

ورحب الدكتور عبدالله آل بركت بالضيوف، معبراً عن سعادته لنمو السياحة الشطرنجية في الفجيرة وأهمية أن تكون الأندية مصدراً مهماً لها، وبما يسهم في دعم الحركة الشطرنجية والرياضية بشكل عام، واختتم الاجتماع بزيارة لمقر النادي الجديد والذي لا يزال قيد الإنشاء، واطلع حسان توردياليف على الأعمال الأولية للصرح الشطرنجي العالمي.