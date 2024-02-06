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الرياضة

يحدث في كرة القدم.. هذه الاستقالة مرفوضة

يحدث في كرة القدم.. هذه الاستقالة مرفوضة
6 فبراير 2024 15:30


ياوندي (د ب أ)
رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الاستقالة التي تقدم بها صامويل إيتو من رئاسة الاتحاد، في أعقاب الخروج المبكر لمنتخب الأسود غير المروضة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار.
وودع منتخب الكاميرون المسابقة القارية، التي توج بها 5 مرات، عقب خسارته بهدفين أمام منتخب نيجيريا في دور الـ 16، وأصدر الاتحاد الكاميروني بياناً رسمياً على موقعه الإلكتروني الرسمي، عقب الاجتماع الذي عقده المجلس لتقييم أداء منتخب الفريق بالبطولة، حيث أشار إلى أن إيتو، أحد أيقونات كرة القدم في القارة السمراء، تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد، ودعا أعضاء المجلس إلى التقدم باستقالة جماعية.
أوضح البيان أن أعضاء الاتحاد رفضوا استقالة إيتو، حيث جددوا الثقة به لإعادة بناء وتطوير كرة القدم في الكاميرون، كما رفضوا أيضاً رحيلهم عن المجلس.
وكان إيتو، الذي توج بكأس الأمم الأفريقية مع الكاميرون عامي 2000 و2002، وصعد بالفريق لنهائيات كأس العالم أكثر من مرة، تم انتخابه رئيساً للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر 2021، وعقب تتويجه بلقبه الأخير في أمم أفريقيا عام 2017 بالجابون، خرج منتخب الكاميرون من دور الـ16 النسخة المسابقة التي أقيمت بمصر عام 2019، قبل أن يودع النسخة الماضية للبطولة، التي أقيمت بملاعبه قبل عامين، بالخسارة أمام مصر بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي.

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