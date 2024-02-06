.. ويدور الحديث في «غرفة ملابس» الريال: نعم سيحدث هذا قريباً



أنور إبراهيم (القاهرة)

لاحديث حديث داخل «غرفة ملابس» ريال مدريد، إلا عن اقتراب التعاقد مع النجم الفرنسي الهداف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهداف كأس العالم الأخيرة بقطر 2022، وقرب وصوله إلى «السانتياجو برنابيو»، وهو النجم الذي كان الجميع داخل النادي الملكي ينتظر وصوله منذ فترة طويلة، تقترب من السنتين.

وبعد عامين من رفضه في اللحظات الأخيرة فرصة الانتقال إلى الريال، ها هو يتأهب هذه المرة لتحويل حلم «البلانكوس» إلى حقيقة في الصيف القادم، على حد قول مصادر صحفية عديدة، ومن بينها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

وتنتظر«غرفة الملابس» باهتمام بالغ ولهفة وصول بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، ويدور الحديث داخلها بين النجوم الكبار على النحو التالي: نعم نشعر بأن هذه المرة لن يخذل مبابي إدارة الميرينجي، وأن النادي نجح في التوصل إلى اتفاق معه من وراء «الكواليس». ولا يمر يوم من دون الحديث عن «فتى بوندي المدلل»، وتنتاب الجميع مشاعر إيجابية هذه المرة ويردد بعضهم: حقاً سيحدث ذلك قريباً.

وذكرت المصادر الصحفية نفسها إنه إذا كان مبابي أبدى اهتمامه باللعب لريال مدريد النادي الذي يعشقه منذ نعومة أظفاره، فلا تزال هناك بعض العقبات التي يتعين أخذها في الاعتبار، وضرورة تجاوزها بنجاح، ومنها على سبيل المثال، أن ناديه الفرنسي يأمل الحصول على مبلغ «مُعتبر» من المال نظير رحيله، رغم أنه يُفترض رحيله «مجاناً»، بينما يتعين على «الميرينجي» أن يمنحه «مكافأة توقيع» كبيرة حتى يمكن إقناع اللاعب بإتمام التعاقد.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه رغم ما يتردد عن مفاوضات «الكواليس» إلا أن مبابي ملتزم تماماً بالتركيز على أدائه مع فريقه الحالي، وإكمال الموسم على أفضل وجه، خاصة أن سان جيرمان تنتظره مباراة مهمة أمام ريال سوسيداد في دور الـ16لدوري الأبطال منتصف هذا الشهر، بينما يستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه الأول جيرونا في الدوري الإسباني «الليجا» السبت القادم على أمل أن يحقق فوزاً مقنعاً عليه من أجل الابتعاد بالقمة.