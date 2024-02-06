بطولات «فزاع لأصحاب الهمم».. 15 عاماً من التميز

رضا سليم (دبي)

تستعد بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، لانطلاق النسخة الجديدة يوم 12 فبراير الجاري، والتي تحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسها، منذ النسخة الأولى عام 2009، وشهدت مشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين واللاعبات على مدار السنوات الماضية، كما حققت العديد من النجاحات على المستوى الفني، والكوادر الإدارية، والتنظيمية، والحكام.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها إدارة النادي وحضرها ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع، وماجد العصيمي، مدير عام البطولة.

وكشف ثاني بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي عن أن بطولات فزاع ستنطلق بالنسخة الرابعة عشرة لبطولة ألعاب القوى يوم 12 فبراير الحالي، فيما تنطلق بطولة رفعات القوة الثالثة عشرة «كأس العالم» دبي 2024 خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 8 مارس المقبل، على أن تقام بطولة القوس والسهم في التوقيت نفسه.

وأضاف أن تاريخ بطولات دولية فزاع طويل منذ وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم للمرة الأولى كان يهدف لدمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة لتصبح «فزاع» نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم ومركزاً للتميز الرياضي.

وقال: «بعد أن تم تدشين النسخة الأولى عام 2009 بـ 3 ألعاب ووصلنا إلى 6 ألعاب، وأصبحت بطولات فزاع انطلاقة حقيقية للمنتخبات، كما أن أبطال الألعاب الفردية كانوا يعسكرون في دبي قبل البطولة وحققت العديد من المكاسب الإدارية والفنية والتنظيمية والبنية التحتية، ونجحنا في تقديم العديد من المبادرات لتصل الرسالة إلى العالم برؤية متكاملة لتحقيق التطلعات الوطنية واستدامة التوجهات المستقبلية لصناعة الأبطال».

وأضاف: «البنية التحتية في الإمارات الأفضل لأصحاب الهمم، على مستوى العالم، ولدينا دورات متخصصة على مستوى الإداريين ومدراء الفرق والفنيين والمدربين والحكام، ولم يكن التركيز فقط على رفع مستوى اللاعبين، بل أيضاً جميع عناصر اللعبة، والرياضة أصحبت صناعة سياحية ومدى تأثيرها في الناتج المحلي، ولا ننسى أن معظم اللاعبين يجلبون عائلاتهم معهم وبالتالي نحقق منظومة الترويج السياحي، وأيضاً الوعي المجتمعي تجاه أصحاب الهمم»،

ونوه إلى أن أبطالنا كانوا نموذجاً للآخرين على مستوى العالم من خلال الإنجازات التي حققوها في بطولات فزاع».

وقال: «منذ النسخة الأولى شارك في بطولة رفعات القوة 2200 لاعب من 433 دولة بتكرار الدول في المشاركة السنوية، وفي ألعاب القوى 5166 لاعباً ولاعبة و1195 لاعباً في كرة السلة على الكراسي المتحركة، و366 لاعباً في البوتشيا و699 لاعباً في القوس والسهم و1097 لاعباً في الريشة الطائرة، وسيشارك في ألعاب القوى في النسخة الجديدة 570 لاعباً من 71 دولة، بالإضافة إلى تحطيم مئات الأرقام القياسية العالمية في بطولات فزاع، وهو ما وضعها على قمة البطولات العالمية».

وأوضح: «بطولات فزاع مؤهلة لبطولات العالم ودورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، ولدينا طموحات كبيرة في إضافة ألعاب جديدة في النسخ المقبلة، وهناك مخطط لإضافة السباحة وتنس الطاولة والدراجات، وكانت هناك مخاطبات مع الاتحاد الدولي للدراجات لاستضافة بطولة العالم للدراجات لأصحاب الهمم، ولازلنا في طور المناقشات، وسيتم استضافة الحدث خلال العامين المقبلين».

ونوه إلى أن هناك مكاسب على مستوى التحكيم من خلال الدورات التدريبية للحكام، ووصلنا للشارة الدولية والقارية بعدد من حكامنا في مختلف الألعاب الخاصة ببطولات فزاع، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية البارالمبية والأندية في هذه الدورات، ولعل من نجاحات بطولة فزاع أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اعتمد دبي كمركز إقليمي للشرق الأوسط وآسيا، وبالتالي جميع الدورات تتم من خلال مركز التميز بدبي، وهو ما ينطبق على الاتحاد الدولي لرفعات القوى باعتماد مركز للتميز للتأهيل والتطوير في الإمارات.