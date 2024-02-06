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الرياضة

تنبيه رياضي من شرطة دبي

تنبيه رياضي من شرطة دبي
6 فبراير 2024 16:41

دبي (الاتحاد)
وضعت اللجنة الأمنية لطواف الإمارات للدراجات الهوائية فئة النساء 2024، ممثلة بشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، خطة شاملة لإدارة الحركة المرورية في الإمارة وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتأمين مسار الطواف، وتحقيق الانسيابية والسلامة المرورية.
وخلال الاجتماع الذي انعقد في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي بحضور العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس اللجنة الأمنية لطواف السيدات 2024، وحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أنهت اللجنة استعداداتها بكامل جاهزيتها لتأمين مسار سير السباق وتأمين سلامة المتسابقين، حيث عقدت اللجنة ممثلة بجميع الهيئات والمؤسسات المعنية، اجتماعات تنسيقية سابقة، ووضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة للمتسابقين، وكذلك لتسيير الحركة المرورية وسلاستها لمستخدمي الطريق، كما قامت اللجنة بعمليات مسح ميدانية، واختيار المسارات المناسبة، ووضعت الاعتبار في التركيز على الدقة في مواعيد إغلاق وفتح الشوارع، وتسيير مرور الدراجين في طرقات الإمارة للحفاظ على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة السير والمرور، كما أنهت كافة الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة بهدف وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، وذلك لتأمين حركة السير خلال فترة إقامة السباق.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الطواف ستقام يوم بعد غد الخميس في إمارة دبي، وتقطع فيها المتسابقات مسافة 122 كيلومتراً، وستكون نقطة الانطلاق من أمام حديقة الزهور في منطقة البرشاء، انتهاءً في منطقة دبي هاربر.
ودعت شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والإرشادات والقواعد المرورية، وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة، والتعرف على مراحل مسار السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشرطة دبي لتجنب الازدحام وانسيابية العبور خلال مراحل سير الطواف.

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