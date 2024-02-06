17 من الـ «توب 20» في «تنس السيدات» بدبي



دبي (الاتحاد)

تعود بطولات سوق دبي الحرة للتنس، مع بطولة رابطة محترفي التنس المرتقبة للرجال من 26 فبراير إلى 2 مارس، والدورة 24 من بطولة رابطة محترفات التنس السنوية، التي تُقام بين 18 و24 فبراير، ومع إدراج بطولة السيدات ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس، يزداد مستوى التشويق في الفعالية التي تستقطب عشاق التنس والرياضة عموماً.

وتشهد بطولة السيدات مشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم ضمن المنافسات، وتجمع البطولة 9 من أفضل 10 لاعبات تنس في العالم، بمن فيهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا، التي فازت مؤخراً ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي، فضلاً عن المصنفة الثالثة عالمياً كوكو جوف.

ويواجه حامل اللقب والمصنف الثالث عالمياً دانييل ميدفيديف منافسة شديدة من زميله الذي هزمه في نهائي العام الماضي أندري روبليف، المصنف الخامس عالمياً. كما يشارك في البطولة كلّ من هوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً وثاني لاعب بولندي يصل إلى نصف نهائي فردي الرجال في بطولات الجراند سلام، وكارين خاشانوف، المصنف 15 عالمياً والحائز على خمس بطولات في فئة الفردي ضمن الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس.

وتتضمن قائمة المشاركين في بطولة الرجال مجموعة من أبرز الأسماء في عالم التنس، بمن فيهم آندي موراي، بطل ويمبلدون مرتين والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، وأدريان مانارينو، الحائز على خمس بطولات في فئة الفردي ضمن الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس، وميلوش راونيتش، المصنف 17 عالمياً والذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون ونصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وتوفر الفعالية للمشجعين فرصاً فريدة للتفاعل مع لاعبي التنس المفضلين لديهم وسط بيئة آمنة وجذابة، وذلك من خلال أنشطة مشوقة تتيح لهم التعرف على اللاعبين بشكل مباشر واختبار تجربة مميزة لا تُنسى. وتمنح مسابقة «التقطها واربح» المتفرجين تجربة تواصل مميزة، حيث يطلق اللاعبون كرات التنس الموقعة نحو الجمهور بعد مباريات مختارة في الملعب الرئيسي.

وفي المقابل تستضيف بطولات سوق دبي الحرة للتنس مجموعة من الأنشطة العائلية المناسبة لجميع الأعمار، بما فيها الألعاب المشوقة والتجارب الترفيهية الممتعة. كما توفر الفعالية منطقة عرض مخصصة للجهات الراعية الداعمة للبطولة مثل «جي بي مورجان» و«إمبوريو أرماني».