دبي تستضيف «دولية مصارعة المحترفين»

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي منافسات البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024، التي ينظمها المركز العالمي لمصارعة المحترفين (WPWH)وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وذلك يوم 24 فبراير الجاري بصالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة لاعبين من 8 دول، هي الإمارات، وروسيا، وأميركا، وكولومبيا، وفرنسا، والكونغو، وبلغاريا وبولندا.

وتشهد البطولة المواجهة الأكثر إثارة في حلبة المصارعة بين الهندي سانجرام سينج، حامل لقب الكومنولث مرتين في فئة الوزن الثقيل والعائد إلى الحلبة بعد توقف دام 6 أعوام، أمام الباكستاني محمد سعيد.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق دبي وحضره الشيخ حميد بن خالد القاسمي، وعدد من المسؤولين بالمركز العالمي لمصارعة المحترفين.

وأبرز المواجهات، تجمع بين الإماراتي بدر علي الحائز على الميدالية الفضية في البطولة العربية، والكونغولي مبو اسومي ارون الحائز على الميدالية الذهبية في الألعاب الفرانكفونية، والروسي إلياس بيكبولاتوف بطل أوروبا في المصارعة 2017 أمام الأميركي دايمون كيمب، والكولومبية أندريا كارولينا أمام الفرنسية فيسكان سينثيا والبلغارية ميمي هريستوفا أمام البولندية سكيبا مونيكا.

وقال بارفين جوبتا مؤسس المركز العالمي لمصارعة المحترفين: «سعداء بالإعلان عن تنظيم البطولة الدولية لمصارعة المحترفين 2024، في دبي، التي تعد وجهة عالمية مفضلة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ومقومات وعناصر جذب تميزها عن بقية مدن المنطقة والعالم، وتحرص الإمارات ودبي على وجه الخصوص على إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية، مما يجعلها نموذجاً عالمياً يُحتذى به في قطاع الفعاليات الرياضية».

وأضاف: «تمثل قائمة المشاركين، التي تضم نخبة من الرياضيين الحاصلين على ميداليات أولمبية وعالمية، شهادة على المستوى القوي للبطولة. إننا نسعى إلى تدشين عصر جديد للمصارعة في دبي وتوفير منصة عالمية للمصارعين الموهوبين المحترفين والهواة على حد سواء، وتهدف البطولة إلى الارتقاء بمعايير المصارعة، عبر منح المشاركين الفرصة للتنافس على نطاق واسع وتحدّي أفضل اللاعبين حول العالم».

وقال المصارع الهندي سانجرام سينج، سفير المركز العالمي لمصارعة المحترفين: «يسعدني المشاركة في هذه البطولة التي تُنظم في دبي، التي تعتبر عاصمة الرياضة على مستوى المنطقة، والإمارات تشجع الشباب على ممارسة الرياضة، وجعلها سلوب حياة للسكان والزوار، وأتطلع إلى تعزيز أجواء الشغف والاثارة التي تتسم بها المصارعة الاحترافية، والبطولة ليست مجرد حدث رياضي عادي، بل هي احتفاء بالروح الرياضية والصداقة واللغة العالمية للرياضة، وهو ما تجسده إمارة دبي من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها على مدار العام».