«أم شاي» تودع «تنس مبادلة» في 83 دقيقة!



مراد المصري (أبوظبي)

تستهل التونسية أنس جابر مشوارها يوم غد في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، بمواجهة البريطانية إيما رادوكانو، في أبرز لقاءات دور الـ 16، من الحدث الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويستمر حتى 11 الجاري، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة.

وتتميز جابر، الملقبة بـ «وزيرة السعادة»، المصنفة الثانية في البطولة، والسادسة عالمياً، بمتابعة جماهيرية خاصة في منافسات هذه البطولة، خصوصاً من الجاليتين العربية والتونسية، وهي التي جنبتها القرعة خوض مواجهات في الدور الأول، لتترقب الانطلاقة مع لقاء اللاعبة البريطانية التي تفوقت ليلة أمس على التشيكية ماري بوزكوفا، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-4 و6-1.

وتمتلك جابر علاقة خاصة مع الإمارات، وسبق لها التألق في بطولات سوق دبي الحرة للتنس في سنوات ماضية، إلى جانب الحافز الذي حصلت عليه هنا، بعدما تم تكريمها بـ «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»، و«جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي».

وتواجدت جابر في موقع البطولة، أمس، حيث ترحب بالتقاط الصور وإهداء التواقيع التذكارية، لما تملكه من علاقة خاصة مع الجماهير في الإمارات، والشعبية التي تحظى بها، وقدرتها على تحفيز الفتيات العربيات على ممارسة الرياضة، وتحديداً التنس الأرضي؛ بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققتها في مسيرتها.

وشهدت المباريات التي أُقيمت، اليوم، ضمن دور الـ 32، وداع اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، بعد خسارتها أمام الأميركية دانيال كولينز، في مباراة امتدت 83 دقيقة فقط، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 5-7 وصفر-6.

وتلقت أوساكا «26 عاماً»، بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة، وحظيت بمساندة الجالية اليابانية على مدرجات الملعب الرئيسي، إلى جانب الاهتمام الخاص بها، بالنظر لمسيرتها المميزة التي عرفت فوزها بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، لكنها غابت لمدة 15 شهراً عن المنافسات الرياضية، عقب إنجابها طفلتها الأولى «شاي»، لتكون هذه المشاركة في أبوظبي، بوابتها في رحلة العودة مرة أخرى إلى القمة العالمية.

ورغم الخروج المبكر، فإن أوساكا، تخطط للعب في بطولات دبي وإنديان ويلز وميامي وتشارلستون للعودة إلى مستواها.

من جانبها، تلتقي الأميركية دانيال كولنيز في الدور المقبل، مع الإسبانية كريستينا بوكشا التي حققت الفوز، أمس، على الصينية تشينو وانج، بمجموعتين مقابل مجموعة واحد، بواقع 5-7 و6-صفر و6-3.

وتفوقت البولندية ماجدا لينيت على الفليبينية أليكس إيالا، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-1، وستلتقي في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريس حداد مايا، ذات الأصول العربية من لبنان.

على صعيد آخر، شهدت قرية البطولة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث يقدم المنظمون باقة واسعة من الفعاليات المرافقة التي تناسب جميع أفراد العائلة، مع ألعاب رياضية مختلفة، تتيح للأطفال ممارسة رياضات التنس الأرضي، كرة القدم في ركن نادي الجزيرة، والإبحار الشراعي المستوحى من سباق «سيل جي بي» الذي نظمته «مبادلة» مؤخراً في سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، مع إقامة مواقع لتجربة الفنون والرسم المقدمة من الجهات الراعية للحدث.

وتقدم البطولة تجارب متنوعة سواءً في المنطقة المحيطة بالاستاد الرئيسي، أو الملاعب الفرعية، لتكون هذه البطولة أكثر من مجرد منافسات رياضية، ولكنها حدث يحفز المجتمع بأكمله على ممارسة الرياضة وتبنيه كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة نخبة نجمات العالم.