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عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
عاجل.. «النشامى» يا بيرقنا العالي
6 فبراير 2024 21:00
مراد المصري (أبوظبي)
واصل المنتخب الأردني لكرة القدم كتابة التاريخ، بعدما تأهل إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، عقب تفوقه على كوريا الجنوبية 2-0، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس على استاد محمد بن علي ضمن النهائيات القارية المقامة حالياً في قطر.
وحسم «النشامى» الفوز الأغلى في مسيرته، بعد أن لعب بشجاعة أمام منافسه، فكان الأقرب للتسجيل في الشوط الأول، خصوصاً في لقطة المهارة الفردية من يزن النعيمات الذي راوغ 3 مدافعين كوريين، وسدد كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني نجح النعيمات من تسجيل الهدف الأول، بعد مجهود فردي من موسى التعمري الذي انطلق ورواغ مدافعو كوريا، ليقدم الكرة إلى النعيمات داخل منطقة الجزاء، وبدوره سددها بذكاء ساقطة من فوق الحارس في الدقيقة 53.
وأضاف موسى التعمري الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز، تجاوز فيه أكثر من لاعب كوري، قبل ان يسدد كرة مخادعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 66.
وينتظر المنتخب الأردني في المباراة النهائية المقرر أن تقام يوم السبت المقبل على ملعب لوسيل، الفائز من مواجهة منتخبا قطر وإيران التي ستقام يوم غدٍ، في اللقاء الثاني للدور نصف النهائي.
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