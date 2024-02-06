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الرياضة

«الشارقة للمرأة» يتصدر دوري «القوس والسهم»

«الشارقة للمرأة» يتصدر دوري «القوس والسهم»
7 فبراير 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة، منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة لدوري القوس والسهم لفئتي «المركب والمحدب»، والتي اختتمت منافساتها على ملاعب أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بمشاركة 169 لاعباً ولاعبة.
ويتكون دوري الإمارات للقوس والسهم من 4 مراحل، وانطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي، وتختتم في أبريل المقبل مع منافسات النخبة النهائية. وأسفرت النتائج عن تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة الترتيب العام، برصيد 14 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، بالإضافة إلى 6 ميداليات فضية، و4 برونزيات.
وجاء ثانياً نادي المدام، برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات، بجانب فضيتين و5 برونزيات، وحصد نادي الحمرية المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، منها 3 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات.
وتعد المرحلة الرابعة والأخيرة بمثابة اختبار أولي، لاختيار عناصر المنتخب للفئات تحت 15 و18 و21 سنة، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة في الفترة من 15 وحتى 21 أبريل المقبل.
وأوضح عادل الحمادي عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة شهدت تزايد أعداد المشاركين على مستوى الفئات المختلفة لفئتي الذكور والإناث، مشيداً بدور الأندية في الاهتمام بالفئات السنية، التي تمثل مستقبل اللعبة وتطورها واستشراف مستقبلها.

نادي الشارقة الرياضي للمرأة
رماية القوس والسهم
دوري الإمارات للقوس والسهم
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