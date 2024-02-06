«الرياضة للجميع» يستضيف «مهرجان الخليج»

دبي (وام)

اعتمد اتحاد الرياضة للجميع، عدداً من برامج الأجندة الخاصة بالبطولات والفعاليات في الفترة المقبلة، والتي تتضمن إطلاق أول نشاط رياضي مستدام في دبي، واستضافة المهرجان الخليجي في إمارة الشارقة، وتنظيم برامج رياضية خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة أول بطولة شعبية على مستوى الدولة في أبريل المقبل.

وأكدت خلود الجنيبي، الأمين العام للاتحاد، حرص الاتحاد على ترسيخ نهج الاستدامة في أنشطته وبرامجه، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في إحداث التحول الإيجابي المستدام، تماشياً مع جهود الدولة في تطبيق نهج الاستدامة في جوانب الحياة كافة، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وأضافت، أنه سيتم تنظيم أول نشاط رياضي يتزامن مع تمديد عام الاستدامة في الدولة، وهو عبارة عن فعاليات مستدامة انطلاقاً من دبي في 24 فبراير الحالي، برعاية «قروب ميرا» للتطوير العقاري، وسيشمل فعاليات في كرة القدم الشاطئية، والجري على الشواطئ وكرة الطائرة ومجموعة من الورش التعليمية للتعريف بأهمية الاستدامة، وتطبيق القيم التي تعزز مبدأ الحفاظ على الموارد والاستخدام الأمثل لها.

وأوضحت، أن المهرجان الخليجي للرياضة للجميع الذي تستضيفه إمارة الشارقة في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، سيقام تحت شعار«الرياضة في أحضان الطبيعة». وأشارت الأمين العام للاتحاد إلى استمرار الأنشطة خلال شهر رمضان بإقامة فعالية «خطوة حياة»، وهو برنامج خيري يحث أفراد المجتمع على الجري والمشي من 100 إلى 10 آلاف خطوة، والمساهمة المجتمعية في الأنشطة الخيرية، بجانب برنامج «ساعة قبل الإفطار» على مستوى دولة الإمارات، والذي يشهد سلسلة من الفعاليات الرياضية مثل الإحماء والمشي، لاسيما مع التأثير الإيجابي الكبير لممارسة الرياضة قبل الإفطار.

وأعلنت أنه سيتم تنظيم أول «دوري شعبي» على مستوى الدولة خلال أبريل المقبل في 4 ألعاب شعبية، تزامناً مع يوم التراث العالمي، بهدف الترويج للألعاب التراثية الإماراتية، وإبراز أهميتها في الحفاظ على التراث الإماراتي والهوية الوطنية.