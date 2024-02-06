الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضة للجميع» يستضيف «مهرجان الخليج»

خلود الجنيبي
7 فبراير 2024 01:25

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الفخراني.. يبحث عن «البهجة» في رمضان

اعتمد اتحاد الرياضة للجميع، عدداً من برامج الأجندة الخاصة بالبطولات والفعاليات في الفترة المقبلة، والتي تتضمن إطلاق أول نشاط رياضي مستدام في دبي، واستضافة المهرجان الخليجي في إمارة الشارقة، وتنظيم برامج رياضية خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة أول بطولة شعبية على مستوى الدولة في أبريل المقبل.
وأكدت خلود الجنيبي، الأمين العام للاتحاد، حرص الاتحاد على ترسيخ نهج الاستدامة في أنشطته وبرامجه، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في إحداث التحول الإيجابي المستدام، تماشياً مع جهود الدولة في تطبيق نهج الاستدامة في جوانب الحياة كافة، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
وأضافت، أنه سيتم تنظيم أول نشاط رياضي يتزامن مع تمديد عام الاستدامة في الدولة، وهو عبارة عن فعاليات مستدامة انطلاقاً من دبي في 24 فبراير الحالي، برعاية «قروب ميرا» للتطوير العقاري، وسيشمل فعاليات في كرة القدم الشاطئية، والجري على الشواطئ وكرة الطائرة ومجموعة من الورش التعليمية للتعريف بأهمية الاستدامة، وتطبيق القيم التي تعزز مبدأ الحفاظ على الموارد والاستخدام الأمثل لها.
وأوضحت، أن المهرجان الخليجي للرياضة للجميع الذي تستضيفه إمارة الشارقة في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، سيقام تحت شعار«الرياضة في أحضان الطبيعة». وأشارت الأمين العام للاتحاد إلى استمرار الأنشطة خلال شهر رمضان بإقامة فعالية «خطوة حياة»، وهو برنامج خيري يحث أفراد المجتمع على الجري والمشي من 100 إلى 10 آلاف خطوة، والمساهمة المجتمعية في الأنشطة الخيرية، بجانب برنامج «ساعة قبل الإفطار» على مستوى دولة الإمارات، والذي يشهد سلسلة من الفعاليات الرياضية مثل الإحماء والمشي، لاسيما مع التأثير الإيجابي الكبير لممارسة الرياضة قبل الإفطار.
وأعلنت أنه سيتم تنظيم أول «دوري شعبي» على مستوى الدولة خلال أبريل المقبل في 4 ألعاب شعبية، تزامناً مع يوم التراث العالمي، بهدف الترويج للألعاب التراثية الإماراتية، وإبراز أهميتها في الحفاظ على التراث الإماراتي والهوية الوطنية.

الرياضة للجميع
مهرجان الخليج
شهر رمضان
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©