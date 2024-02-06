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الرياضة

عزيز بك يعزز صفوف خورفكان في الدوري

عزيز بك يعزز صفوف خورفكان في الدوري
7 فبراير 2024 01:24

فيصل النقبي (خورفكان) 

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يصل الثنائي الأوزبكي عبدالله ييف، وعزيز أمانوف الدولة للالتحاق بتدريبات خورفكان، بعد انتهاء المهمة الآسيوية بخروج منتخبهم أمام منتخب قطر في ربع النهائي الآسيوي بركلات الجزاء الترجيحية، ومنح الجهاز الفني للفريق راحة سلبية للثنائي على أن يدخلا التدريبات الأساسية للفريق، استعداداً للقاء القادم أمام اتحاد كلباء في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي سيقام على استاد الأخير. يذكر أن الإدارة ستقيم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن انضمام اللاعب عزيز بك أمانوف لصفوف الفريق، بعد أن تم إعلان انضمامه للفريق، وهو بمعسكر المنتخب الأوزبكي في البطولة الآسيوية.
واكتملت صفوف أجانب النسور بانضمام الثنائي الأوزبكي، وتضم القائمة المعتمدة البرازيلي لورينسي، ومواطنه سانتانا والجنوب أفريقي ثولاني سيريرو، والثنائي الأوزبكي، بعد الاستغناء عن المهاجم البرازيلي تياجو، والتونسي سيف الدين خاوي قبل بداية الميركاتو الشتوي الحالي.
ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن اتحاد كلباء الذي سيخوض معه مباراة الجولة الأخيرة من الدور الأول. وسجل النسور في الدوري لغاية الآن 20 هدفاً، ويحتل صدارة الهدافين البرازيلي لورينسي، برصيد 4 أهداف، فيما استقبلت شباك الفريق 24 هدفاً، ويخوض الفريق سلسلة من التدريبات اليومية المكثفة، بحضور جميع اللاعبين حتى موعد المباراة، حيث سيحل ضيفاً على النمور.

خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
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