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الرياضة

21 ميدالية للإمارات في «ملتقى الشارقة لقوى المعاقين»

21 ميدالية للإمارات في «ملتقى الشارقة لقوى المعاقين»
7 فبراير 2024 01:25

الشارقة (الاتحاد)

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رفع أبطال الإمارات حصادهم إلى 21 ميدالية، منها 9 ذهبيات، و4 فضيات، و8 برونزيات، في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين بملاعبه تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشّارقة، بمشاركة 291 لاعباً ولاعبة، يمثلون 38 دولة، حيث حقق نادي خورفكان للمعاقين 5 ذهبيات، وفضيتين، و4 برونزيات، وحصد نادي الثقة للمعاقين ذهبيتين، وفضية و3 برونزيات، وفاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية، وفضية وبرونزية، وحصل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم على ميدالية ذهبية. وسجل منتخب العراق 21 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، و7 فضيات و6 برونزيات، والكويت 15 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، وهولندا بـ8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات وبرونزية، وألمانيا 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية. 

نادي الثقة للمعاقين
ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين
الإمارات
ملتقى الشارقة لألعاب القوى للمعاقين
الشارقة
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