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الرياضة

«الإمارات للخاطف والسريع» تُدشن موسم الشطرنج

عمر نعمان وروضة السركال في صدارة الشطرنج السريع (الاتحاد)
7 فبراير 2024 01:25

دبي (الاتحاد) 

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دشن اتحاد الشطرنج روزنامة موسم 2024، بإقامة بطولتي الإمارات للشطرنج الخاطف والسريع، حيث أسفرت نتائج بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف التي استضافها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عن فوز عمار السدراني لاعب الفجيرة للشطرنج والثقافة بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، برصيد 7 نقاط، فيما جاء زايد علي الحامد لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، والثالث عبدالرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة للشطرنج والثقافة برصيد 6.5 نقطة. 
وتصدرت أحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، المركز الأول في فئة السيدات برصيد 7 نقاط، وجاءت زميلتها مريم عيسى في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم عايشة محمد المعيني من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة. 
وفي فئة تحت 18 سنة للأولاد، سيطر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على المراكز الأولى، بعد فوز لاعبه عبدالرحمن محمد الطاهر بالمركز الأول برصيد 8 نقاط.
وفي الفئة نفسها للإناث، فازت أحلام راشد لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة بالمركز الأول، برصيد 9 نقاط.
وفي بطولة الإمارات للشطرنج السريع، التي استضافها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أسفرت النتائج في الفئة المفتوحة للرجال عن فوز عمر نعمان آل علي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول، برصيد 6.5 نقطة، فيما جاء أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، ثم عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد 5.5 نقطة.
وفازت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول في فئة السيدات، مسجلة 6.5 نقطة، وعنود عيسى لاعبة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، وحلت حنان خليل لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

اتحاد الشطرنج
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بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف
بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع
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