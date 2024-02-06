دبي «هاتريك» في كأس محمد بن راشد للصقور

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، منافسات فئة «الشيوخ» ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وستكون الانطلاقة مع إقامة أشواط جير شاهين، على أن يليها في اليوم التالي أشواط جير تبع، ثم بيور جير وأخيراً القرموشة.

شهدت البطولة ختام منافسات «العامة مفتوح» والتي تميزت بالتنافس القوي في أشواط بيور جير، والتي واصل خلالها فريق دبي تفوقه ليحصد المراكز الثلاثة الأولى في شوط رمز الفرخ، بالطير «الفيل» بزمن 18.297 ثانية، والطير «مشرف1» بـ 18.458 ثانية، والطير «008» بـ 18.498 ثانية.

وكسب الصقّار سيف جمال الحريز شوط رمز جرناس، بالطير «براق» بزمن 18.297 ثانية، يليه فريق ندّ الشبا بالطير «مسموح» بـ 18.322 ثانية، وعاد بن حريز ليحقق المركز الثالث بالطير «يلايس» بـ 18.429 ثانية.

وشهدت أشواط القرموشة تفوق قطري في شوط رمز الفرخ، من خلال الصقّار حمد عبد الله العرجاني بالطير «دمعة» بزمن 18.074 ثانية، يليه الفريق القطري «كيو أر» بالطير «40» بـ 18.091 ثانية، ثم فريق دبي بالطير «4060» بـ 18.153 ثانية.

وحصد سلطان أحمد الفلاسي، شوط رمز الجرناس، بالطير «توقيت» بزمن 18.098 ثانية، يليه راشد سعيد المنصوري بالطير «بندقية» بـ 18.258 ثانية، ثم فريق دبي بالطير «010» بـ 18.271 ثانية.

وفي ختام المنافسات، توّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة الفائزين بدروع التفوق، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، وسط أجواء احتفالية بهذا النجاح واللقاء التراثي بين أبناء الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.

وقال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث:«الكل يترقب انطلاق منافسات فئة «الشيوخ»، نظراً لمستواها المرتفع والمميز، حيث تشارك فيها نخبة من أهم الطيور على مستوى الدولة.

وكشف دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن إجراءات الفرز لطيور الحر والشاهين لمنافسات أشواط المحلي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وقال: بدأنا بالتحضير لاستقبال الطيور المشاركة في هذه الفئة من خلال الخيمة المخصصة لهذا الشأن، والتي تم تنفيذها ضمن أعلى المعايير، من أجل فرز الطيور وفق القوانين والإجراءات المحددة، ومع توفير كافة التسهيلات للصقارين.