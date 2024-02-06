مهرجان سلطان بن زايد للقدرة.. عبد الله الحمادي ينتزع لقب «السباق الماراثوني»

أبوظبي (الاتحاد)

انتزع الفارس عبد الله يوسف الحمادي على صهوة «اس اي تيريستر» لإسطبلات المغاوير لقب كأس سلطان بن زايد للقدرة «الماراثوني» لمسافة 163.3 كلم المصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم بقرية بوذيب العالمية بالختم، في ختام فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة. وتمكن بطل السباق من قطع المسافة الإجمالية التي أقيمت على مدى يومين بزمن وقدره 6:59:22 ساعة، بمعدل سرعة 23.36 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عيسى إسماعيل خليفة على صهوة «كايترا» لإسطبلات «أم7» بزمن وقدره 7:01:05 ساعة، وبمعدل سرعة 23.27 كلم/ ساعة. فيما حل في المركز الثالث الفارس يوسف عبد الله الحمادي «بطل الجولة الأولى» على صهوة «فيوريوس الزرياب» لإسطبلات الريف (العجبان)، بزمن وقدره 7:05:51 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 23.01 كلم/ساعة. من ناحية أخرى توج الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «الياس» لإسطبلات «أم 7» بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 101.9 كلم، بمشاركة 81 فارساً وفارسة، وسجل زمناً وقدره 3:50:19 ساعة بمعدل سرعة 26.55 كلم/ ساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس حميد خليل الحوسني على صهوة «شازي دي فلاوزين» لإسطبلات البراري، مسجلاً زمناً قدره 3:54:19 ساعة بمعدل سرعة 62.09 كلم/ساعة. فيما حل في المركز الثالث الفارس ناصر علي الجنيبي على صهوة «ال سياي سكمو» لإسطبلات الوثبة بزمن 3:56:34 ساعة بمعدل سرعة 25.84 كلم/ ساعة.