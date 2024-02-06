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الرياضة

كأس قفز الحواجز في مؤتمر صحفي بـ«الفرسان»

كأس قفز الحواجز في مؤتمر صحفي بـ«الفرسان»
7 فبراير 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد اتحاد الفروسية والسباق مؤتمراً صحفياً في الساعة الواحدة ظهر اليوم بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي للكشف عن تفاصيل النسخة الـ 13 بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز لفئة الخمس نجوم، التي ستقام فعالياتها من 8 إلى 11 فبراير بميدان منتجع الفرسان، وتتضمن أيضاً الجولة التأهيلية الأولى لدوري الأمم «لونجين» لفئة الخمس نجوم بمشاركة 10 فرق عالمية إلى جانب فريق الإمارات. وتبدأ اليوم عمليات تسجيل الفرسان المشاركين، وإجراءات الفحص البيطري للخيول بمنتجع الفرسان، وذلك وفق البرنامج المعد للبطولة، حيث وصلت الخيول القادمة من الخارج، وتم وضعها في الإسطبلات المخصصة لها وفق اللوائح والنظم الدولية المتبعة.

قفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
منتجع الفرسان الرياضي
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
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