محمد الشرقي يلتقي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في الإمارة.

واطلع سموه خلال اللقاء على استعدادات اللجنة لانطلاق الحدث في الأول من مارس المقبل في الفجيرة، بمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة من مختلف مناطق الإمارة. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في رفع الوعي لدى الأفراد في جميع المجالات الحياتية، خاصة الرياضة، لتحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع يتمتع أفراده بأسلوب حياة صحي.

ووجّه سموه بضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في الحدث الوطني، وتعزيز مفهوم الصحة المجتمعية في جميع مناطق الفجيرة، للوصول إلى مجتمع صحي ومستدام. وتقدم شريف العوضي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم سموه ومتابعته للأنشطة المجتمعية كافة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.