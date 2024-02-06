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الرياضة

عمار النعيمي يشهد ختام بطولة كتارا الدولية لعروض الخيل العربية

عمار النعيمي يتابع ختامي بطولة «كتارا» الدولية بحضور خليفة بن حمد وجوعان بن حمد وزايد بن حمد (وام)
7 فبراير 2024 01:25

عجمان (وام)

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برعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في العاصمة القطرية الدوحة، الحفل الختامي لبطولة كتارا الدولية لعروض الخيل العربية «تايتل شو»، التي تقام ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان كتارا الدولي للخيل العربية، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري، بمشاركة 674 خيلاً من 27 دولة. وتقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر على رعايته ودعمه الكبير لرياضة الفروسية، إذ أصبحت دولة قطر بفضل جهود سموه من الدول التي يشار إليها بالبنان في هذه الرياضة، وموضع اهتمام وحضور عالمي.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن الفعاليات الرياضية، خاصة تلك المرتبطة بتراثنا وعاداتنا العربية الأصيلة الموروثة عن الآباء والأجداد ومنها رياضة جمال الخيل العربي التي تعبّر عن الموروث الخليجي الخالد، وجدت من قيادتنا الحكيمة اهتماماً ورعاية ودعماً تستشرف به مستقبلاً واعداً وزاهراً.
وأشاد سموه بمستوى التنظيم وبالحضور المميز والمشاركة الواسعة والمنافسات القوية والمثيرة في النسخة الرابعة من البطولة، والتي تعزز مكانة قطر العالمية في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة.
وحققت ذهبية البطولة للأفراس، الفرس ع ج كايا (ع ج كفو x اجا كابريس) المملوكة لمربط عجمان، فيما حصلت على الفضية الفرس دي شيهانة (اف ايه الرشيم X دي شهلة) لمربط دبي، ونالت البرونزية ايماريلا (سهم العرب x ايماندوريلا) لمزرعة الجاسمية في قطر.
شهد حفل الختام إلى جانب سمو ولي عهد عجمان، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي في قطر، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين من دولتي الإمارات وقطر.

عمار النعيمي
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قطر
الدوحة
تميم بن حمد
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