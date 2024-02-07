مجيدي يُجهز بديل قائدي للقاء «النمور» و«الزعيم»

فيصل النقبي (كلباء)

يسابق الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء الزمن لتجهيز بديل مواطنه مهدي قائدي لاعب الفريق، الذي يغيب عن لقاء العين في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة أمم آسيا.

ويعتبر قائدي هداف «النمور» الأول في كافة مسابقات الموسم، فقد سجل 6 أهداف في مسابقة الدوري وهدف وحيد في كأس المصرف وأسهم بصناعة هدفين، وهي أبرز أرقام الأجانب في الفريق.

وحث مجيدي لاعبيه خلال الاجتماع الرئيسي استعداداً للقاء على إظهار أفضل ما لديهم، خاصة أن المباراة صعبة أمام منافس صعب وقوي يلعب بشكل جيد، مبيناً أنه سيختار العناصر القادرة على تحقيق الانتصار وبلوغ المباراة النهائية للبطولة.

وكان «النمور» قد خضع لتجربة ودية أخيرة أمام الوصل انتهت بانتصارهم بهدف نظيف سجله الروماني فيليب كيش، كما استعد بشكل جيد لاستئناف الدوري عبر 3 مباريات ودية متدرجة القوة.