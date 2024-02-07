الشارقة يحقق «الفوز الأول» في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

حقق فريق الشارقة الفوز الأول له في دوري أقوياء اليد، بعد تغلبه على الجزيرة 33-29 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بالمسابقة، والتي أقيمت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بفارق هدف 17-16.

ولم يلعب الملك الشرقاوي حامل اللقب أية مباراة في الدوري العام الذي انطلق 20 نوفمبر الماضي وشهد إقامة 4 جولات حتى الآن، بسبب مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية بالكويت خلال نوفمبر الماضي، ثم توقفت المسابقة لمدة 70 يوماً لمشاركة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية بالبحرين.

وجاءت البداية قوية من الفريقين، ووصلت النتيجة إلى 10-9 للملك في منتصف الشوط، وتمكن الجزيرة من إنهاء الشوط بالتفوق بفارق هدف 17-16، وعاد رجال الملك الشرقاوي في الشوط الثاني، ونجحوا في توسيع الفارق إلى هدفين في منتصف الشوط 24-22، واستمر التفوق حتى نهاية المباراة بالتقدم بفارق 4 أهداف 33-29.

ويستضيف الشارقة منافسه النصر السبت المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية، ثم يستضيف شباب الأهلي دبي الثلاثاء 13 فبراير ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث من المسابقة.

من ناحية أخرى، واصل فريق الشارقة لفئة الشباب سلسلة انتصاراته في مسابقة كأس السوبر لكرة اليد، بعدما تغلب على فريق شباب الأهلي دبي بنتيجة (34 - 15) في المباراة التي جمعت الفريقين، بصالة نادي الوصل في دبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

ورفع الشارقة رصيد إلى النقطة التاسعة متصدراً جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، يليه الجزيرة بخمس نقاط ثم شباب الأهلي في المركز الثالث 4 نقاط والوصل والبطائح الرابع والخامس على التوالي برصيد ثلاث نقاط، ويتبقى لشباب الملك الشرقاوي مواجهة فريق الجزيرة في الجولة الأخيرة حيث يكفي الشارقة الفوز أو التعادل لحسم اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي.

ويحمل شباب الملك الشرقاوي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بكأس السوبر بـ 14 لقباً من أصل 20 نسخة للمسابقة، منها الاحتفاظ بالكأس آخر أربعة مواسم على التوالي.