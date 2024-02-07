إحصائية «دولي الدراسات».. 10 لاعبين لا يمكن انتزاع الكرة منهم!

مراد المصري (أبوظبي)

استعرض المركز الدولي للدراسات الرياضية، في إحصائية نشرها أمس، قائمة أكثر لاعبي خط الوسط قدرة على الحفاظ على الكرة، وعدم فقدانها تحت الضغط، من خلال رصد أبرز مسابقات الدوري، وتحديداً الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، للاعبين الذين خاضوا 1000 دقيقة على الأقل.

وتصدر هذه القائمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بنسبة نجاح تبلغ 92.1٪، يليه بالمركز الثاني الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني والألماني توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني بنسبة 91.8٪.

وحل خلفهم بالمركز الرابع جرانيت شاكا لاعب باير ليفركوزن الألماني بنسبة 91.6٪، وبالمركز الخامس السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا لاعب نابولي الإيطالي والبرازيلي أرثر ميلو لاعب فيورنتينا الإيطالي بنسبة 90.3٪، وسابعاً الألماني نيكلاس دورش لاعب أوجسبورج الألماني بنسبة 90.2٪، وثامناً الفرنسي بوباكاري سوماري لاعب إشبيلية الإسباني بنسبة 89.8٪، ثم يأتي الإسباني أليكس جارسيا لاعب جيرونا الإسباني، ومواطنه داني باريخو لاعب فياريال الإسباني بنسبة 89.7٪.