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الرياضة

إنييستا يلتقي ميسىي و«أصدقاء الأمس» في طوكيو

إنييستا يلتقي ميسىي و«أصدقاء الأمس» في طوكيو
7 فبراير 2024 12:30

معتصم عبدالله (دبي)
تجمع أجواء المباراة الودية اليوم، بين فيسل كوبي بطل الدور الياباني، أمام ضيفه إنتر ميامي الذي يقوم بجولة تحضيرية في ملاعب «القارة الآسيوية»، استعداداً للموسم الجديد، الإسباني المخضرم أندريس إنييستا لاعب نادي الإمارات بـ «أصدقاء الأمس» في برشلونة ونجوم إنتر ميامي حالياً بقيادة ليونيل ميسي، لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتش، والمدافع خوردي ألبا.
وغادر إنييستا رأس الخيمة الاثنين الماضي إلى اليابان برفقة أفراد عائلته، لحضور المباراة الودية لإنتر ميامي، أمام ناديه السابق فيسيل كوبي، والذي توج في نوفمبر من العام الماضي 2023، بلقب الدوري الياباني لكرة القدم للمرّة الأولى في تاريخه، بعد نحو خمسة أشهر من رحيل إنييستا إلى «دوري أدنوك للمحترفين» رفقة «الصقور».
وشارك إنييستا قبل المغادرة إلى اليابان في ودية فريقه أمام مضيفه النصر 2-1 الأحد الماضي على استاد آل مكتوم، والتي علق بعدها الإيطالي والتر زينجا عن سعادته بأداء اللاعبين، وقال: «قدمنا مباراة جيدة، ولا تهمني النتيجة بقدر ما نركز على نتائج العمل الذي قمنا به خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسعيد لانعكاس مردود التدريبات على مستوى اللاعبين في المباراة الودية».
ويستأنف «الصقور» صاحب المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، مشواره مع عودة الدوري بلقاء ضيفه البطائح الاثنين المقبل على استاد نادي الإمارات ضمن «الجولة 12».
من جهته، عبر إنييستا نجم «الصقور» الحالي ولاعب فيسل كوبي السابق، عن سعادته بالعودة إلى اليابان، وقال: «سعيد بعودتي إلى مكان مميز جداً بالنسبة لي، وخضت خلاله تجربة رائعة، وسعادتي أيضاً بلقاء أصدقائي في طوكيو».
وانضم إنييستا إلى فيسيل في 2018 بعد ظهوره أكثر من 600 مباراة تحت ألوان برشلونة، حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني تسع مرات، وتارك بطل العالم السابق البالغ 39 عاماً ناديه الياباني للانضمام إلى نادي الإمارات في يوليو من العام الماضي، بعدما أحرز مع ناديه السابق لقب كأس الإمبراطور في 2019 وبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدها بسنة.
ويقوم إنتر ميامي حالياً بجولة عالمية هي الأولى له في تاريخه، تعادل خلالها مع منتخب السلفادور، وخسر أمام دالاس الأميركي والنصر والهلال السعوديين، قبل أن يحقق انتصاره الأول الأحد الماضي بالفوز على فريق من لاعبي دوري الدرجة الأولى المحلي بهونج كونج، بنتيجة 4-1 في مباراة استعراضية لم يشارك فيها نجما الفريق الأميركي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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