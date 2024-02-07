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الرياضة

«آسيوي السباحة» ينتظر «عاصفة» بحثاً عن 7 ملايين دولار!

«آسيوي السباحة» ينتظر «عاصفة» بحثاً عن 7 ملايين دولار!
7 فبراير 2024 13:31

دبي (الاتحاد)
عاصفة جديدة تهب على السباحة الآسيوية، وهو ما تنظر إليه السباحة الإماراتية بعين الاعتبار، انتظاراً لما يتمخض عنه من أحداث، للنظر إلى مستقبل اللعبة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد الآسيوي يوم 12 فبراير الجاري، على هامش بطولة العالم للألعاب المائية في العاصمة القطرية الدوحة.
وسوف تكون هناك مناقشة علنية لبعض الأمور التي تخص اللعبة على خلفية اتهام عدد من أعضاء الجمعية العمومية باختفاء أموال الدعم التي يحصل عليها الاتحاد الآسيوي للسباحة، والتي تصل إلى مليون دولار سنوياً، وبحسب المراسلات والمكاتبات التي تمت بين الاتحاد الآسيوي وأعضائه فإنه سيتم فتح النقاش العلني للكشف عن تفاصيل ربما تكون صادمة لمعرفة أين ذهب الدعم السنوي، والذي يتم صرفه منذ عام 2009 وحتى 2016.
وقد تلقت الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الآسيوي نسخة من المخاطبة التي وجهت لرئيس الاتحاد الآسيوي للسباحة، والتي نقل من خلالها الكشف عن حقيقة الدعم المالي الذي تلقاه الاتحاد، والدعوة إلى معالجة هذا الموضوع في المؤتمر العام وتصحيح المسار في إدارة رياضة الألعاب المائية الآسيوية، مع تقديم الأدلة الملموسة خلال هذا الحدث المهم.
وتقدر المبالغ المالية بحوالي 7 ملايين دولار، وهو دعم مقدم من الهيئة العامة للرياضة في الكويت للاتحاد الآسيوي منذ عام 2009، وسيكون النقاش في عمومية الاتحاد الآسيوي «على المكشوف» في عمومية الدوحة لمعرفة مصير هذه المبالغ الضخمة.

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