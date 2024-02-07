أسطورة الكرة المصرية يبحث عن النجاح مع «الفراعنة»



القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب الفراعنة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الذي تم توجيه الشكر له بسبب الخروج من دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.

ويعد حسام حسن واحداً من أهم وأبرز لاعبي كرة القدم ليس في مصر ولكن في قارة أفريقيا حيث اختير أكثر من مرة من بين أعظم لاعبي القارة في القرن العشرين، ويملك «العميد» تاريخاً حافلاً من الإنجازات كلاعب مع أندية الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سواء من الأهداف أو البطولات.

ولد حسام حسن حسنين 10 أغسطس 1966 بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، ظهرت موهبته مبكراً فأنضم هو وتؤامه إبراهيم حسن إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول قبل أن يتم عامه الثامن عشر واستمر فيه حتى عام 1991 حيث كان تألقه اللافت في كأس العالم 1990 بإيطاليا سبباً في احترافه بباوك اليوناني ثم نيوشاتل السويسري قبل أن يعود مجدداً إلى القلعة الحمراء بعد أقل من عامين ليستمر إلى عام 1999 حيث انتقل للغريم التقليدي الزمالك، وبينهم تجربة صغيرة في الدوري الإماراتي، وقضي حسام حسن في القلعة البيضاء 4 سنوات ثم انتقل إلى المصري البورسعيدي، ومنه إلى الترسانة ثم الاتحاد السكندري.

حسام حسن لعب في كل المنتخبات المصرية بجميع مراحلها السنية من الناشئين والشباب والأول الذي تم ضمه لأول مرة عام 1985 وكان ظهوره الأول في مباراة ودية أمام النرويج. شارك حسام حسن في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفاً وقاد مصر للتأهل لكأس العالم 1990 بإيطاليا بهدف سجله في مرمى الجزائر، كما كان حسام حسن عنصراً أساسياً في الفوز ببطولة أمم أفريقيا عام 1998 والتي توج خلالها بلقب الهداف، مشاركة مع الجنوبي أفريقي بينيدكيت مكارثي.

عقب اعتزاله الكرة أتجه إلى مجال التدريب وتولى الإدارة الفنية لعدد من الأندية، من بينها الزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والإسماعيلي ومنتخب الأردن. حقق حسام حسن خلال مشواره العديد من البطولات من بينها 3 ألقاب أمم أفريقيا مع منتخب بلاده أعوام 1986 و1998 و2006 وكأس العرب 1992 ودورة الألعاب الأفريقية 1991 وفاز بلقب الدوري مع الأهلي 11 مرة وثلاث مرات مع الزمالك.

كما فاز بكأس مصر 5 مرات بينهم مرة مع الزمالك و4 مع الأهلي ولقبي السوبر المصري وكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات مع الأهلي ومرتين دوري أبطال أفريقيا مرة مع القلعة الحمراء وأخرى مع الزمالك ولقب بطولة عربية ولقبي سوبر عربي مع الأهلي ولقب البطولة الأفروآسيوية مع الأهلي ومرتين دوري أبطال العرب والدوري الإماراتي مع العين وكأس السوبر المصري السعودي مع الزمالك.

وعلى صعيد الألقاب الشخصية توج حسام بلقب عميد لاعبي العالم عام 2001 كأكثر لاعبي الكرة مشاركة في المباريات الدولية بجانب هداف بطولة أمم أفريقيا عام 1998 بينيدكيت مكارثي وهداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال أفريقيا وأفضل لاعب في مصر وأفضل لاعب في القارة الأفريقية أخر 50 عاماً من قبل الاتحاد الأفريقي.

ظل حلم حسام حسن وتؤامه هو تدريب منتخب الفراعنة، والذي ظل سنوات يتحدث عن فرصته حتى جاءت له بعد أن قرر الاتحاد المصري للكرة التخلي عن فكرة المدرب الأجنبي والاعتماد على الوطني. ويرغب حسام في تحقيق نفس الإنجازات التي حققها الراحل محمود الجوهري، الأب الروحي لحسام حسن، وأحد أكثر المدربين نجاحاً مع المنتخب المصري. وستكون أول أهداف حسام حسن مع الفراعنة هو التأهل لكأس العالم 2026 في أميركا وحصد لقب بطولة أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب.