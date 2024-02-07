جماهير كوت ديفوار: لا نساوي شيئاً.. نحن نتقدم.. نحن نتأهل!



أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث لشبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، تحدث النجم الإيفواري «المخضرم» جيرفينيو مهاجم منتخب «الأفيال» الفائز بنسخة 2015 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عن «السيناريو» الغريب الذي أوصل منتخب بلاده إلى تلك المرحلة من البطولة، وكونه لم يعد أمامه إلا خطوة واحدة ليبلغ المباراة النهائية، إذا ما تخطى عقبة الكونجو الديمقراطية في نصف النهائي.

وقال جيرفينيو الذي كان ضيفاً على برنامج «After Foot» بالشبكة الفرنسية: لم يكن أحد يتوقع ما حدث لنا خلال مشوارنا في هذه البطولة المقامة على أرضنا ووسط جماهيرنا، لقد عشنا ضغوطاً كثيرة وصعبة خلال مبارياتنا وعانينا كثيراً وكنا على أعصابنا بسبب التأهل في الدقائق الأخيرة من المباريات، بالنسبة لي كمواطن إيفواري، كان صعباً جداً أن أرى منتخب بلادي في حكم «المنتهي» قبل دقيقتين من المباريات، ثم يعود ليقلب الموقف لمصلحته. لقد منحنا ذلك مزيجاً من الفرحة والاختناق«.

ورداً على سؤال يتعلق بالأغنية التي كانت الجماهير ترددها خلال المباريات ويقولون فيها: لا نساوي شيئاً ولكننا تأهلنا، قال جيرفينيو: فعلت الجماهير ذلك لأنها اعتادت أن يكون لديها منتخب قوي ونجوم »سوبر« يلعبون كرة القدم، فإذا بها ترى نجوماً آخرين أقل مهارة وجودة.

وعلق قائلاً: لم يكن هناك ما يوحي بإمكانية تقدم منتخبنا واستكماله أدوار البطولة، ولكن ذلك حدث ونجح في التقدم إلى أن وصل إلى نصف النهائي.

واعترف جيرفينيو بأن الجيل الحالي يملك مواهب جيدة ولكنها لم تصل بعد إلى أفضل حالاتها، التي تمكنها من لعب كرة قدم جميلة ومقنعة، ولهذا كان النشيد الذي تردده الجماهيرفي كل مباراة هو:» لا نساوي شيئاً، نحن نتقدم، نحن نتأهل«، وأهم شيء في مثل هذه البطولات أن تحقق الهدف بأي وسيلة.

وأضاف قائلاً: إنهم جيل جديد وعلى الجماهير أن تعتاد عليهم، وسيأتي الوقت الذي يُخرجون فيه أفضل ماعندهم ويبذلون أقصى طاقاتهم وقدراتهم، وسيكون لدينا الوقت بعد انتهاء هذه البطولة لتوفير المقومات اللازمة لتجعلهم يقدمون كرة قدم أفضل.

واعترف جيرفينيو بأن الشعب الإيفواري كله ينتظر أن يتحقق حلم الفوز بالبطولة، رغم كل هذه الصعاب التي واجهت الفريق»الجديد«، وإذا لم يحدث ذلك، سيكون الأمر بمثابة»دراما حزينة«، لأنه ليس هناك بديل عن الفوز بالبطولة لأنها مقامة على أرضنا، ولم تتأخر الحكومة عن توفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وأيضاً من أجل الفوز بها.

وعلق قائلاً: نحن لا نرغب في أن تأتي نيجيريا أو جنوب أفريقيا لتنتزع الكأس عندنا، فوقتها ستكون حقاً»مأساة " لو خرجت الكأس من عندنا.

وتتطرق جيرفينيو للحديث عن ذكريات بطولة 2015 التي أحرزها الإيفواريون وكان أحد نجوم الفريق وقتها، وقال: كان شيئاً رائعاً أن نفوز بالكأس ونعود بها إلى الوطن، وكنا فريقاً جيداً جداً يتقدم في البطولة خطوة بخطوة إلى أن أحرز كأسها، وكان معنا مدير فني رائع (يقصد الفرنسي هيرفي رينارد).