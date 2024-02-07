خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!

مدريد (الاتحاد)

من المقرر أن يعود اللاعب الإسباني ميجيل جوتيريز إلى مسقط رأسه مدريد في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة فريقه السابق، ريال مدريد، الذي سيستضيف جيرونا يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، بين المتصدر «الملكي» برصيد 58 نقطة، والنادي الكتالوني صاحب 56 نقطة.

وتتسلط الأضواء على جوتيريز في هذه المواجهة تحديداً، وهو النجم الصاعد في صفوف جيرونا، الذي خطف الأضواء في «الليجا» هذا الموسم، لكن في الحقيقة فهو أحد أبناء ريال مدريد تحديداً، الذي يعود ليتحدى نادي العاصمة في هذه القمة.

ولد جوتيريز ونشأ في ضواحي مدريد في 27 يوليو 2001، وخطا خطواته الكروية الأولى في أكاديمية نادي خيتافي، قبل أن ينضم إلى أكاديمية «الفابريكا» الشهيرة لريال مدريدةفي سن العاشرة.

برز الظهير المذهل بموهبته في أكاديمية ريال مدريد، وتسلق السلم للوصول إلى فريق الرديف كاستيا بقيادة راؤول غونزاليس. مما لفت انتباه زين الدين زيدان، حيث قام مدرب ريال مدريد آنذاك باستدعاء الظهير الأيسر الشاب للمشاركة في كأس أودي التي أقيمت في صيف عام 2019. شارك اللاعب في الفوز الودي بنتيجة 5-3 على فنربخشة، وأصبح أول لاعب من أكاديمية ريال مدريد مولود في القرن الـ 21 يظهر لأول مرة مع الفريق الأول.

كان الظهير الأيسر المذهل أيضاً جزءاً من فريق ريال مدريد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 20/2019، حتى أنه قاد الفريق في خمس مباريات، وشارك أساسياً في تسع من مبارياته الـ 10 في المسابقة. سجل أربعة أهداف خلال تلك المسيرة، بما في ذلك الهدف الثالث في الفوز 3-2 على بنفيكا في النهائي في أغسطس 2020. بحلول ذلك الوقت، كان يتدرب بانتظام مع الفريق الأول، ويترقب بفارغ الصبر فرصة الظهور الرسمي لأول مرة.

شارك للمرة الأولى في مباراة رسمية في 21 أبريل 2021، عندما ظهر كبديل في فوز ريال مدريد 3-0 على قادش. واستفاد من غياب مارسيلو وفيرلاند ميندي، ليشارك الإسباني أساسياً لأول مرة بعد شهر، عندما فاز «البلانكوس» على غرناطة 4-1 خارج أرضه.

ومع ذلك، فإن الازدحام في مركزه كان يعني أنه لم يستمتع بالكثير من وقت اللعب مع الفريق الأول في موسم 2021- 2022، وفي أغسطس 2022، غادر للانضمام إلى جيرونا، وهناك، شارك للمرة الأولى مع الفريق الكتالوني كبديل في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-2023 ضد فالنسيا، واستمر في المشاركة فيما يصل إلى 34 مباراة، بما في ذلك 27 مباراة كلاعب أساسي مع جيرونا الصاعد حديثاً، وقد نال الإعجاب بعروضه.

ربما كان الموسم الماضي هو موسمه المتميز في «الليجا»، لكنه تمكن هذا العام من ترسيخ نفسه كواحد من أفضل المدافعين في إسبانيا.

أشاد به مدربه ميتشل بسبب تعدد استخداماته، فهو يمكن أن يشركه إما في مركز الظهير الأيسر، أو كلاعب جناح، اعتماداً على التشكيلة التي يختارها لكل مباراة، وهذا الأمر يظهر خاصة في هذا الموسم، بعدما شارك أساسياً في 22 من أصل 23 مباراة لجيرونا في الدوري. في الواقع، لم يسجل أي من زملائه دقائق لعب على أرض الملعب في جميع المسابقات أكثر من الظهير البالغ من العمر 22 عاماً، والذي خاض 2293 دقيقة هذا الموسم.