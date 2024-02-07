4 لقاءات مثيرة في « طائرة عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

تتواصل المنافسات المثيرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 نادياً تمثل 15 دولة عربية، بواقع 560 لاعبة في النسخة السابعة التي تستمر حتى الاثنين المقبل على 8 ملاعب برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

في تنس الطاولة، تأهل فريقا انبي المصري وعالي البحريني إلى نصف النهائي، وأكد الفريقان أنهما المرشحان الأبرزان للمنافسة على لقب البطولة، بعدما حققا انتصارهما الثاني في دور المجموعات، إذ تغلب انبي على الفتاة الكويتي 3-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويضمن صدارة المجموعة الثانية وتأهله إلى المربع الذهبي، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على حمادة الأردني 3-0.

في المقابل انتصر عالي البحريني على الشارقة 3-0 ضمن مباريات المجموعة الأولى، ليحصد الفريق البحريني صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويصعد إلى نصف النهائي، حيث كان قد فاز في الجولة الأولى على المحافظة السوري 3-2.

وتستكمل صباح الغد منافسات دور المجموعات، بلقاء المحافظة السوري مع الشارقة في المجموعة الأولى لتحديد هوية الفريق الذي سيرافق عالي البحريني إلى المربع الذهبي، ويلعب حمادة الأردني مع الفتاة الكويتي في ختام دور المجموعات للمجموعة الثانية، ويتأهل الفائز من المباراة بصحبة إنبي المصري إلى نصف النهائي.

ويقام في الفترة المسائية من اليوم نفسه نصف النهائي، حيث يلتقي عالي البحريني مع الفائز من حمادة الأردني والفتاة الكويتي، بينما يلعب إنبي المصري مع الفائز من المحافظة السوري والشارقة، على أن تقام المباراة النهائية مساء غد في ختام منافسات الفرق، في الوقت الذي تقام فيه يومي السبت والأحد منافسات الفردي والزوجي في ختام مسابقة كرة الطاولة.

من جانب آخر، تنطلق يوم غد منافسات ألعاب القوى على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 104 عداءات يمثلن 12 دولة عربية، وتم عقد الاجتماع الفني للبطولة لعرض البرنامج الزمني وتم الاستقرار على كافة اللجان الخاصة باللعبة من لجنتي الاحتكام وأهلية اللاعبين، وتم التطرق إلى كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمسابقات، وتجرى السباقات على فترتين، صباحية ومسائية تبدأ من التاسعة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة، من في الفترة المسائية من الرابعة حتى الثامنة والربع.

من جانبها قالت التونسية سارة التويبي نائبة رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد العربي، نائبة رئيس الاتحاد التونسي: «كل السباقات ستكون حاضرة في هذه النسخة عدا الموانع والماراثون، وأن أغلب الدول المشاركة من الخليج العربي، نتوقع بزوغ نجمات جدد في هذه النسخة، في ظل غياب بعض اللاعبات من دول المغرب العربي، وكنا نطمح المشاركة بعدد أكبر، ولكن الإشكالية أنها بطولة أندية، ولكنها لو كانت على مستوى المنتخبات لشاهدنا عدد أكبر من المشاركات».

من جانب آخر تتواصل اليوم، منافسات الكرة الطائرة على صالة نادي خورفكان، وتجمع بين فريقي تل درة السوري ونادي سلوى الصباح الكويتي عند التاسعة صباحاً ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم بجانبهما دي لاسال الأردني والشارقة الإماراتي في مواجهة من العيار الثقيل، ويتصدر فريق سلوى الصباح الكويتي ترتيب لمجموعة بست نقاط (150 نقطة للأشواط وعليه 93 نقطة)، وقدم أوراقه كفريق مرشح للتويج بلقب النسخة السابعة.

أما فريق تل السوري، فرغم عروضه الجيدة في المسابقة في الجولات الماضية، إلا أنه خسر مباراتيه بفوارق بسيطة في نقاط الأشواط، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة بخسارتين وله 103 نقاط وعليه 150 نقطة، ويعمل على الفوز وتحسين ترتيبه في المجموعة لتجنب مواجهة متصدر المجموعة الأولى فريق سبورتنج المصري المرشح بقوة للتويج باللقب.

وفي المباراة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى، يلتقي سبورتنج المصري مع اكاد عنكاوا العراقي، ويتصدر سبورتنج بـ 6 نقاط من انتصارين وله 150 نقطة وعليه 85 نقطة ويعمل على مواصلة الحفاظ على قمة المجموعة.

وفي المباراة الثالثة وضمن المجموعة الأولى، يلتقي فريقا بيبلوس اللبناني وأكاديمية فاطمة بنت مبارك ظهراً، وكلاهما يتطلع إلى موقع أفضل في ترتيب المجموعة، وتجمع المباراة الرابعة بين دي لاسال الأردني ونادي الشارقة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وهي غاية في الأهمية للفريقين، حيث تأمل لاعبات فريق الشارقة تعويض خسارتهن الماضية أمام لاعبات سلوى الصباح وانتزاع صدارة المجموعة منه.